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Новая концепция виртуализации – «Группа Астра» заявляет о трансформации одного из ключевых направлений бизнеса

«Группа Астра», разработчик в области инфраструктурного ПО, принимает стратегическое решение о трансформации одного из ключевых направлений своего продуктового портфеля — виртуализации. Учитывая быстрые изменения на рынке и растущий спрос на гибкие и эффективные решения, компания намерена обновить свои предложения в этой области, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Виртуализация традиционно занимала важное место в портфеле компании, обеспечивая заказчикам возможность оптимизации использования серверных ресурсов и повышения эффективности ИТ-инфраструктуры. Однако с учетом появления новых технологий, таких как облачные вычисления, возникла необходимость в переосмыслении нашего подхода. «Группа Астра» провела тщательный анализ рынка и собрала отзывы клиентов, которые выявили несколько ключевых направлений для улучшения: масштабируемость, безопасность и управление ресурсами.

«Группа Астра» объявила облака одним из важнейших стратегических направлений своего бизнеса, и одним шагом в эту сторону стало создание единой платформы, которая объединяет все необходимые для облачной инфраструктуры компоненты, включая виртуализацию, резервное копирование, мониторинг и др. Перенимая лучшие практики и технологии ПК СВ «Брест», который стал ядром для публичного и частного облаков в портфеле компании, вендор готов предложить клиентам более целостное, удобное и защищенное решение для управления своими ИТ-ресурсами. В составе облачного решения платформа виртуализации становится неотъемлемой частью единого комплекса, который также включает в себя инструменты управления, мониторинга и безопасности. Это позволяет обеспечить более высокую степень автоматизации, упрощает управление и улучшает взаимодействие между различными компонентами инфраструктуры.

В качестве реальных примеров трансформации направления виртуализации «Группы Астра» можно назвать выпуск программно-аппаратных комплексов (ПАК) с предустановленной платформой для построения защищенного инфраструктурного частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC), одним из ключевых компонентов которой является популярное у российских заказчиков решение для серверной и облачной виртуализации ПК СВ «Брест», а также облачный сервис Astra Cloud, в основе которого тоже лежит AIC.

За вертикаль серверной виртуализации в новом бизнес-направлении «Группы Астра» будет отвечать платформа VMmanager. Решение позволяет решать задачи по виртуализации от построения отказоустойчивого кластера и автоматизации выдачи виртуальных машин до предоставления виртуальных рабочих столов VDI.

«Трансформация нашего направления в виртуализации — это ответ на вызовы современного рынка и стремление обеспечить клиентов инновационными, безопасными и эффективными решениями. Мы уверены, что новые продукты поддержат бизнес-процессы наших клиентов и помогут им успешно развиваться в условиях цифровой трансформации. Наша компания уверенно движется к созданию следующего поколения виртуализации, которое станет основой для будущего ИТ-инфраструктуры», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

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