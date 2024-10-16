CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина

МТС сообщает о расширении сети LTE на юге села Боринское Липецкой области. После запуска нового телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по увеличению зоны покрытия сети в селе Боринское, которое стоит на берегах реки Белоколодец. Здесь в конце XVII века по указу царя был основан доменный железноделательный завод, получивший имя его основателя, московского купца Кузьмы Борина. Предприятие стало частью липецкой группы Петровских заводов, с которой связывают возникновение современного Липецка.

Сейчас на историческом месте стоит Сахарный завод, а село славится развитием сельского хозяйства, сахарной свеклой и не только. Теперь доступ к скоростному мобильному интернету позволит аграриям и предпринимателям внедрять на предприятиях облачное хранение, видеоаналитику, интернет вещей и другие комплексные бизнес-решения для повышения эффективности.

«Высокоскоростной интернет – это базовая необходимость для бизнеса и обычных жителей, он позволяет селянам пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, цифровыми сервисами. Поэтому мы продолжаем расширять сеть в районах и улучшать покрытие там, где это необходимо», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения

Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024

Теперь доказано: Искусственный интеллект не умеет рассуждать, а лишь имитирует мышление

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: