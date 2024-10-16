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Цифровизация
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Идет регистрация на уникальную практическую конференцию про процессное управление и корпоративную архитектуру

Продолжается регистрация на уникальную практическую конференцию про процессное управление и корпоративную архитектуру от разработчиков ведущего ПО для проектирования цифровой трансформации на базе бизнес-процессов SILA Union.

Успейте зарегистрироваться

В 2024 г. участникам предстоит 8-часовое погружение в лучшие практики цифровизации компаний-лидеров рынка в сочетании с диджитал шоу.

«Цифровая сила предприятия с SILA Union» – главная площадка для обсуждения процессного подхода и его роли в повышении эффективности компаний. Это не только доклады, мастер-классы и дискуссии, но и интерактивы, конкурсы, общение с коллегами в неформальной обстановке.

Темы докладов:

Также в программе:

  • Мастер-классы от экспертов отрасли;
  • Индивидуальные консультации и демонстрации платформы SILA Union;
  • Стенды партнеров конференции – крупнейших интеграторов России;
  • Награждение победителей конкурса проектов оптимизации бизнес-процессов «Цифровая сила 2024»;
  • Диджитал-шоу и неформальные активности;
  • Нетворк и полезное общение – 600+ участников.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Дата и время: 12 ноября 2024 г., 10.00-18.00

Место: Москва, адрес мероприятия направляется вместе с подтверждением регистрации.

Стоимость: бесплатно для представителей отраслевых компаний. Условия участия ИТ-компаний необходимо уточнять у организаторов.

erid:LjN8KWvjiРекламодатель: ООО «СИЛА Юнион»ИНН/ОГРН: 7743284475/1187746981663Сайт: https://silaunion.ru/

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