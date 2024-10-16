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ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации, заключила партнерское соглашение с ICL Services, продуктово-сервисной компаний. Компании объединяют усилия для повышения эффективности реализации проектов по управлению ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Компания Lasmera разрабатывает решение ITSM box, автоматизирующее операционные и тактические процессы управления ИТ-услугами. В свою очередь, ICL Services занимается разработкой и внедрением «Колибри-АРМ» — отечественного аналога Microsoft SCCM/MECM, предназначенного для управления рабочими местами и серверами под управлением ОС семейства Windows и Linux, включая российские аналоги.

Синергия от интеграции ITSM box и «Колибри-АРМ» позволит расширить функциональные возможности ITSM box и повысить эффективность ИТ-служб. В частности, такая интеграция отразится на повышении эффективности управления ИТ-активами и инвентаризации, снижении трудозатрат на рутинные операции за счет автоматизации инвентаризации и управления ПО и ОС, сокращении времени на выполнение сервисных запросов. Кроме того, у пользователей появится возможность получать актуальную и своевременную аналитику и отчетность.

В рамках партнерства компании планируют реализацию совместных проектов по внедрению ITSM box на базе платформы BPMSoft и «Колибри-АРМ»

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