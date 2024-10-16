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Автоматическая генерация новых финансовых продуктов с помощью ИИ и встраивание их в АБС в режиме реального времени — инновации от «ФлексСофт» на FINOPOLIS 2024

В Сочи открыл свои двери Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, организованный Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка. Компания «ФлексСофт» представляет здесь свой флагманский продукт — банковскую Платформу FXL, инновационная архитектура которой поддерживает распределенную обработку данных, линейное масштабирование и технологию вычисления в памяти.

Одна из центральных тем FINOPOLIS 2024 — внедрение искусственного интеллекта в финансовые технологии. Компания «ФлексСофт» презентует прорывное решение — банковскую Платформу FXL со встроенным ИИ. Его уникальность заключается в том, что новые финансовые продукты не просто генерируются автоматически с помощью голосовых и текстовых команд пользователя, но и благодаря уникальной архитектуре Платформы FXL, построенной по принципу гибкого «конструктора», в режиме реального времени имплементируются в автоматизированную банковскую систему на уровне бэк-, мидл- и фронт-офиса.

На стенде «ФлексСофт» (№ 41 в зоне «Настоящее») желающие могут увидеть этот процесс в действии. В частности, специалисты компании демонстрируют наиболее наглядную его составляющую — конфигурацию с помощью искусственного интеллекта пользовательского интерфейса финансового продукта.

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erid:LjN8KHVdNРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: www.flexsoft.com

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