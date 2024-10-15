CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

За два года популярность сертификатов НЭП выросла на 70%

Их стали использовать не только крупные компании для внутреннего документооборота, а также разработчики решений КЭДО. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

НЭП — это неквалифицированная электронная подпись. Ее сертификат может выпустить любой удостоверяющий центр, аккредитация для этого не нужна. В отличии от квалифицированной ЭП, неквалифицированную можно использовать только по соглашению сторон, а для ее оформления не нужно идти в офис УЦ 一 личность можно подтвердить через «Госуслуги». Из-за более гибкого подхода к требованиям и составу НЭП чаще всего используют для внутреннего документооборота компании или подписания в одной информационной системе.

По данным Удостоверяющего центра «Контура», с 2023 г. НЭП внедряют в свои лицензии разработчики решений кадрового ЭДО, чтобы предоставлять клиентам сервис со всеми инструментами под ключ.

Вместе с изменением спроса за два года увеличилось число выпущенных сертификатов НЭП. Резкий рост случился в 2023 г. 一 тогда выпустили почти в 3,5 раза больше сертификатов, чем в 2022 г. Это связано с началом активного использования Федерального закона от 22.11.2021 №377-ФЗ, который дал возможность работодателям перевести все кадровые документы в электронный формат без дублирования на бумаге. В это же время появилась возможность получать НЭП удаленно, с подтверждением личности через «Госуслуги».

За три квартала 2024 г. число выпущенных НЭП уже превысило годовое значение 2023 г., а в 2025 г. прогнозируют значительный рост в сравнении с 2024 г.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Бизнес старается сделать документооборот с сотрудниками быстрым и удобным, поэтому спрос на сертификаты неквалифицированных электронных подписей продолжит расти. Сейчас через Удостоверяющий центр «Контура» НЭПы выпускают корпоративные клиенты и разработчики решений КЭДО примерно в равных объемах. Мы развиваем и внедряем новые возможности в обоих направлениях, а в приоритете для нас остаются безопасность, экспертность и гибкость».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Григорий Выгон, «Выгон Консалтинг»: Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам

«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: