В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Ситилинк открыл продажи новых планшетов от компании Samsung – Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Новинки получили новый чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и значительный прирост мощности. Производительность системы на чипе в Galaxy Tab S10 Ultra увеличилась на 18%, в сравнении с Galaxy Tab S9 Ultra, графического процессора — на 28%, а нейронного процессора — на 14%, по словам производителя. Об этом CNews сообщили представители Ситилинка.

Новинки поддерживают функции искусственного интеллекта Galaxy AI для работы с заметками, PDF-файлами и рисунками. Также планшеты можно использовать для управления системами умного дома – на 3D карту легко добавлять устройства с поддержкой SmartThings и следить за их работой в режиме реального времени.

Корпус планшетов Galaxy Tab S10 защищен от воздействия воды и пыли и имеет степень защиты IP68. Обе модели поддерживают быструю зарядку с помощью адаптера 45 Вт, оснащены четырьмя динамиками, экранным сканером отпечатков пальцев и поставляются в комплекте со стилусом S Pen.

Samsung Galaxy Tab S10+ получил экран Dynamic AMOLED 2X с диагональю 12,4 дюйма, разрешением 2800 x 1752 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для видеоконференций предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп, а на задней крышке расположились основная и широкоугольная камеры на 12 Мп и 8 Мп соответственно.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra тоже оснащена экраном Dynamic AMOLED 2X. Размер диагонали составляет 14,6 дюймов, а разрешение – 2960 x 1848 пикселей. Фронтальная камера – двойная, с обычным и широкоугольным объективами на 12 Мп.

Новинки представлены в сером и серебристом цветах. Младшая версия доступна в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и объемом внутренней памяти 256 ГБ и 512 ГБ. У старшей версии объем оперативной памяти составляет 12 ГБ и 16 ГБ, а внутренней – от 256 ГБ до 1 ТБ. Обе модели поддерживают карты памяти MicroSD объемом до 1,5 ТБ.

До 28 ноября 2024 г. при оформлении заказа на любой планшет из серии Samsung Galaxy Tab S10 в подарок можно получить наушники Samsung Galaxy Buds 3.

Стоимость Samsung Galaxy Tab S10+ в версии Wi-Fi, 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 104,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10+ в версии Wi-Fi, 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 117,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10+ в версии 5G, 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 120,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10+ в версии 5G, 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 133,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии Wi-Fi, 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, старте продаж составляет 125,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии Wi-Fi, 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 138,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии Wi-Fi, 16 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти, на старте продаж составляет 169,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии 5G, 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 141,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии 5G, 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти, на старте продаж составляет 154,9 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в версии 5G, 16 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти, на старте продаж составляет 185,9 тыс. руб.