Платформа цифровизации StreamDat совместима с российской Astra Linux

Во исполнение указа Президента России №166 и постановления Правительства России №1912, не допускающих использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры, компания КРУГ ведет разработку программных продуктов для отечественных операционных систем.

Получены сертификаты совместимости платформы цифровизации StreamDat и российских операционных систем Astra Linux Special Edition версии 1.7 и 1.8. Настоящие сертификаты выданы на основании испытаний, проведенных специалистами ООО «РусБИТех-Астра». Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

Цифровая платформа StreamDat предназначена для создания современных автоматизированных систем контроля и управления, в том числе: систем интеграции (консолидации) различных уровней управления предприятием; систем диспетчеризации и АСУ ТП; систем коммерческого и технического учета; систем технико-экономического анализа в реальном времени; систем оперативной диагностики др.