Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сегодня в Нью-Дели.

«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений — от экономики и окружающей среды до общества и культуры», — сказала Наталья Сергунина.

Один из важных параметров, на который особо обратили внимание иностранные специалисты, — почти полное покрытие территории Москвы высокоскоростным интернетом (98,9%). Ежедневно интернетом пользуются 97% жителей.

U4SSC — глобальная инициатива, направленная на повышение качества городского управления. Ее участники придерживаются общих подходов к измерению основных критериев развития.

Высокие стандарты

Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умных городов — блокчейна, метавселенных, интернета вещей и других. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 ИТ-проектов, а искусственный интеллект применяется уже в более 90. Только за 2023 г. 25 московских проектов были удостоены престижных российских и международных наград в сфере цифровизации.

В 2021 г. российская столица получила сертификаты соответствия сразу двум международным стандартам: ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».

Сертификат для умных городов Москве вручили в числе первых 10 мегаполисов в мире. Оценку проводили по 80 критериям, отражающим эффективность применения технологичных решений во всех отраслях.

Город как сервис

Сейчас на главном столичном портале mos.ru представлено более 420 электронных услуг и сервисов, охватывающих все сферы — от здравоохранения и образования до культуры и ЖКХ. Ежедневно к ним обращаются больше двух миллионов раз. А общее число зарегистрированных пользователей портала превышает 15,9 млн, уточнили в московском Департаменте информационных технологий.

Благодаря цифровизации жителям не понадобилось предоставлять уже более миллиарда различных справок.

С помощью онлайн-инструментов москвичи активно участвуют в развитии столицы: принимают значимые решения и делятся предложениями. Благодаря платформе «Город идей» собрано более 200 тыс. инициатив в сфере здравоохранения, транспорта, предпринимательства и других. Ежегодно сотни из них реализуются.

Свыше семи миллионов человек объединяет проект «Активный гражданин», которому весной исполнилось 10 лет. С его помощью горожане выбирают, какие парки, дворы и скверы нужно благоустроить, как должны работать поликлиники и учреждения культуры, голосуют за названия улиц и станций метро. Уже воплощено в жизнь более четырех тыс.решений.