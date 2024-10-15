Компания «Три Точки» представила систему TES.Store, которая превращает обычный автомобиль в «цифровой»

Компания «Три Точки» представила систему TES, которая совместно с телематическим оборудованием Misos PRO превращает обычный автомобиль в «цифровой», облегчая жизнь владельцам и улучшая взаимодействие с дилерами.

Руководитель направления по работе с дилерскими сетями компании «Три Точки» Алексей Алексеев подчеркнул, что использование телематических решений помогает увеличить продуктивность и снизить расходы для автодилеров, а также улучшить качество обслуживания клиентов благодаря внедрению цифровых сервисов. Особый упор был сделан на автоматизацию и интеграцию ИT-решений, позволяющие дилерам укреплять доверие клиентов.

Приложение TES.Store представляет собой экосистему для управления автомобилем, где все услуги собраны в одном месте. Водитель может посмотреть информацию об использовании авто, статистику и маршруты поездок, наличие штрафов, записаться на ТО, шиномонтаж, заказать топливо, вызвать эвакуатор и многое другое. Кроме того, в экосистему TES внедрен «цифровой ключ», с помощью которого водитель может дистанционно управлять замком, дверьми и багажником, запускать двигатель и отслеживать уровень топлива. На сегодняшний день благодаря TES уже более 360 тыс. автомобилей стали цифровыми.

Экосистема TES также дает возможность прямого общения дилера и автовладельца. Для автодилеров компания «Три Точки» разработала CRM дилера. С помощью этой системы дилер может отслеживать базу всех проданных автомобилей с телематикой. В программном обеспечении доступна необходимая информация по подключенным автомобилям: статистика эксплуатации, владельцы, комплектация, ограничения, прохождения ТО и др. Эта система облегчает коммуникацию между дилером и автовладельцем, делая ее более эффективной. В базе уже доступно более 220 тыс. авто с телематикой.