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Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги»

Россияне строят «умные дома»

По данным «Авито Услуг», в сентябре 2024 г. спрос на установку систем «умного дома» в России за вырос в восемь раз год к году. Этот тренд объясняется не только стремлением людей повысить комфорт в своей жизни, но и повысить безопасность своих домов. В связи с этим россияне также чаще стали обращаться за помощью к услугам по установке камер видеонаблюдения и датчиков движения. В сентябре 2024 г. спрос на установку данных приборов вырос в 11 и 3 раза соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Больше всего спрос на услуги внедрения системы «умных домов» вырос в Туле (+36%), Москве (+23%) и Санкт-Петербурге (+22%). В топ-5 также вошли Челябинск (+22%) и Калининград (+20%).

Установка системы «умный дом» в уже готовые дома

Россияне модернизируют уже построенные дома и квартиры. Жителей больше всего привлекают управление освещением, климат-контролем, бытовыми приборами и даже системами полива сада, которое может осуществляться через мобильные приложения.

Интерес к услугам электриков, готовых внедрить систему «умный дом», в России вырос на 24%. А в целом в сентябре 2024 г. спрос на услуги ремонта и отделки умных домов на «Авито Услугах» вырос на 5% год к году. Также россияне часто подключают к общей системе управления домом теплые полы. Спрос на монтаж электрических теплых полов в сентябре 2024 г. вырос на 141%.

В регионах модернизация домов также развивается. Больше всего спрос на умные дома вырос в Ульяновске (+122%), Томске (+112%) и Барнауле (+106%). В Москве спрос на ремонт домов увеличился на 33%.

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах»: «Российские потребители все больше осознают преимущества умных домов. Это не только про удобство и безопасность, но и про возможность сокращать расходы на эксплуатацию жилья в долгосрочной перспективе. При выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучить перечень услуг, предоставляемых мастером — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста».

В сентябре 2024 г. по сравнению с 2023 г. в целом вырос спрос на строительные услуги. Спрос на строительство умных домов в сентябре 2024 г. вырос на 24%. Среди них наиболее заметно вырос интерес к изыскательным работам для изучения местности, на которой планируется постройка нового объекта (+70%) и фасадным работам (+24%). Также россияне на 10% чаще стали пользоваться услугами разнорабочих.

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