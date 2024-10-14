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В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс

Строительная компания «ИСКО-Ч» приступила к выдаче ключей собственникам квартир позиций 5.2 и 5.4 ЖК «Ялав». Жилой комплекс комфорт-класса «Ялав» – это второй совместный проект застройщика «ИСКО-Ч» и ИT-компании «Юникорн», разработчика платформы для умных зданий Ujin OS. Первым и до настоящего времени единственным в регионе проектом, оснащенным смарт-сервисами, был ЖК «Welltown» от компании «ИСКО-Ч». Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

ЖК «Ялав» станет для Чебоксар одним из уникальных примеров интеграции современных технологий в пространство жилой недвижимости. Это полноценный умный жилой комплекс, который дает жителям возможность пользоваться цифровыми сервисами и управлять умными квартирами.

Список технологических возможностей и уровень безопасности умного ЖК впечатлит каждого. Уникальная система доступа в подъезды – в том числе без использования специальных магнитных карт позволяет жителям ЖК «Ялав» создавать и удалять пропуска для гостей с помощью мобильного приложения Heidi. Входные двери в квартирах оборудованы электронными замками.

В каждой квартире размещен индивидуальный тепловой пункт, с помощью которого можно задавать собственный температурный режим. За создание микроклимата будут отвечать умные устройства. Каждая квартира ЖК «Ялав» оборудована мультисенсорами, комплектом защиты протечки Ujin и умной системой принудительной вентиляции, которая позволяет очистить воздух в помещении. На радиаторах отопления установлены умные термоголовки Ujin.

Пользователи смогут настраивать необходимые сценарии и управлять умным домом из приложения Heidi или с помощью голосовых помощников — система интегрирована с популярными голосовыми помощниками. Используя мобильное приложение, жители получат доступ ко всем сервисам жилого комплекса. Среди них – просмотр и передача показаний индивидуальных приборов учета, генерация заявок в управляющую компанию, просмотр видеопотока с камер на территории ЖК в реальном времени.

«Наше сотрудничество с компанией «Юникорн» прошло проверку в жилом комплексе «Welltown» и мы решили масштабировать этот опыт на «Ялав». Разница только в том, что в первом случае — это большой многоподъездный квартал, а в «Ялаве» 33 одноподъездных дома. У нас достаточно большой опыт в строительстве и эксплуатации жилых домов и при выборе подрядчиков, нам важно было чтобы система была гибкой и позволяла управлять не просто одной квартирой, а всем многоквартирным домом и способствовала эффективному взаимодействию как с УК, так и жителям друг с другом», — сказала финансовый директор компании «ИСКО-Ч» Анна Леонтьева.

«Все чаще именно региональные застройщики не боятся экспериментировать и стремятся удивлять своих покупателей новыми фишками. Очень важно, чтобы такие фишки приносили пользу жильцам. ЖК «Ялав» – один из тех случаев, когда застройщик скрупулезно и со знанием дела отбирал современные технологии для строящегося объекта. Мы уверены, что «Ялав» станет примером для многих застройщиков», – сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.

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