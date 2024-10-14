Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов

Количество выпускников российских технических вузов покрывает всего 10% спроса на ИТ-специалистов. По словам Алексея Фетисова, генерального директора ИТ-холдинга «Т1», для устойчивого развития ИТ-отрасли в России еще в 2023 г. было необходимо дополнительно 500-700 тыс. специалистов. При этом, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных мест до 25% в год, выпускники вузов закрывают лишь 5-10% от потребности рынка. Поскольку эффект от этих мер будет ощутим в долгосрочной перспективе, нехватка кадров ощущается сейчас и будет ощутима еще несколько лет. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Решение проблемы требует комплексного подхода в двух направлениях:

– Развитие системы обучения и подготовки ИТ-специалистов. Необходимо совершенствовать образовательные программы. По словам Алексея Фетисова, сочетание академических знаний с практическим опытом ведущих игроков рынка – это ключ к ускорению профессионального роста. Студентам необходимо давать реальные навыки, которые позволят им уверенно войти в профессиональную среду и достичь успеха

– Создание условий для карьерного роста. Важно обеспечить молодым специалистам возможность развиваться внутри компаний, повышать квалификацию и приобретать необходимый опыт. Сегодня, помимо заработной платы, ключевыми факторами мотивации становятся возможности для самореализации и участие в социально значимых проектах. Компании, предлагающие прозрачные карьерные треки, развитую корпоративную культуру и наставничество, смогут привлечь специалистов, стремящихся к долгосрочному профессиональному росту.