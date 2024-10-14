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ДОМ.РФ и Yadro реализовали крупнейший проект по внедрению объектного хранилища данных

ДОМ.РФ в рамках стратегии по импортозамещению перешел на отечественные объектные системы хранения данных компании Yadro. Это крупнейшее по объемам хранилище объектных данных в финансовом секторе, построенное исключительно на российском оборудовании.

Системы TATLIN.OBJECT, позволяющие эффективно управлять большими объемами неструктурированных данных, были выбраны в качестве единой платформы для объектного хранения в рамках конкурентной закупки. Общий объем поставки составил 52 узла, из которых 34 размещены в инфраструктуре ДОМ.РФ и 18 — в Банке ДОМ.РФ. Хранилище распределено по трем дата-центрам, что обеспечивает непрерывность доступа и сохранность информации при выходе из строя дисков, серверов или одного из сегментов центра обработки данных. Объем систем позволяет вместить более 2,5 петабайт информации, что равно примерно 1 трлн страниц стандартного текста. Отечественное решение обеспечит высокую скорость поиска и извлечения документов, возможность масштабирования хранилища и стабильную производительность.

«Объектное хранилище данных – уникальный проект по цифровой трансформации, который мы реализовали с компанией Yadro. Переход на централизованное хранение информации обеспечивает более высокую надежность, отказоустойчивость и безопасность процессов. В настоящее время в контуре организаций функционирует более 480 информационных систем, 150 из которых имеют повышенные требования к доступности и безопасности. Поэтому для них важно минимизировать риски выхода из строя или недоступности информации, с которой они работают. Группа ДОМ.РФ продолжает планомерную замену иностранных компонентов ИТ-инфраструктуры на российские аналоги. В настоящий момент доля российского софта и «железа» превышает 63%», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Решение также позволяет легко увеличивать производительность по мере роста бизнеса и обладает высокой гибкостью в управлении данными.

«TATLIN.OBJECT соответствует бизнес-требованиям ДОМ.РФ с учетом того, что политики заказчика по обеспечению катастрофоустойчивого хранения данных подразумевают размещение информации в трех географически разнесенных локациях. Система подходит для решения этой задачи благодаря встроенным механизмам репликации объектов между узлами. Кроме того, гибкость настройки правил репликации позволяет заказчику обеспечить требуемый уровень защиты и производительность при работе с хранимой информацией», – отметил Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.

ДОМ.РФ с 2021 г. реализует переход на отечественное ПО и оборудование. Уже сейчас доля российского софта в инфраструктуре группы в среднем превышает 70%, а доля расходов на такие решения — свыше 92%. Кроме того, в группе ДОМ.РФ используют 37 тыс. единиц оборудования, более половины из которых уже замещены на российские аналоги.

erid:LjN8KQweTРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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