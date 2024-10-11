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Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД

Новая функция помогает пользователям создавать доверенности в два раза быстрее. Благодаря этой функции, пользователям не нужно вручную указывать полномочия и вводить фамилию, имя, отчество сотрудника, его ИНН, СНИЛС и паспортные данные. Они переносятся в новую доверенность автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 480 тыс. МЧД.

Старые доверенности перевыпускают в актуальном едином формате 003. Для этого нужно открыть МЧД, нажать на кнопку «Перевыпустить». Появится черновик доверенности с данными из исходной. В нем нужно указать новые даты действия, после — подписать и отправить на регистрацию в распределенный реестр ФНС. Есть исключение — новая функция не работает на нотариальных доверенностях и МЧД с передоверием.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Перевыпускать МЧД приходится в разных случаях: например, если истек срок действия, ее отозвали или нужно оформить несколько доверенностей для разных сотрудников с одинаковым набором полномочий. Когда компания работает с сотней МЧД, обновление может занять очень много времени. Новая функция позволит его сэкономить».

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