Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели

Экспертиза Свердловской области подвела итоги уникального пилотного проекта по проведению экспертизы раздела проектной документации «Объемно-планировочные и архитектурные решения» (АР) исключительно по цифровой информационной модели (ЦИМ). Проект реализован совместно с Управлением государственной экспертизы Свердловской области, ООО , Группой «Эталон» и ООО «Бим-Кластер». Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

Задача

Перед участниками проекта стояла задача решить ряд проблем, с которыми сталкивалась отрасль. Среди них – отсутствие программного комплекса, закрывающего потребности ТИМ-специалиста и эксперта, нехватка у экспертов опыта взаимодействия с качественными моделями, а также неотработанный процесс взаимодействия между ТИМ-отделом, ЦИМ и экспертом. При этом требования к самой ЦИМ не были практически значимыми. Все эти проблемы удалось решить в рамках пилотного проекта.

Ход проекта

Проект проходил в несколько этапов. На подготовительном этапе были сформулированы требования с описанием атрибутивной проработки ЦИМ АР. ТИМ-отдел занимался формированием справочника отбора с необходимыми привязками и контрольными точками, а также настройкой шаблонов групп и дерева модели.

В ходе экспертизы специалисты использовали различные инструменты Tangl control: проводили визуальную оценку с помощью осей, использовали расстановки марок и видовых экранов, работали со сводными таблицами атрибутов, шаблонами дерева модели и раскрасками групп элементов. Были реализованы автоматизированные проверки, такие как сравнение типовых этажей и анализ наличия сантехнических приборов в помещениях. Также были выявлены преимущества использования ЦИМ на этапе консультационных услуг.

Учитывая сжатые сроки, обозначенные заказчиком, экспертиза проводилась в формате бесшовного проектирования, когда осуществляется сопровождение в процессе проектирования объекта. Это позволяет выявить возможные проблемы и исправить их на раннем этапе и в результате сократить время на проектирование и экспертизу. Такой подход показал свою эффективность в работе с ЦИМ, позволяя на ранних стадиях получать детальную информацию, например о перепадах высот между секциями, кровле, фасаде и других элементах здания.

В ходе проекта впервые в России была проведена экспертиза раздела АР только по ЦИМ без использования 2D-документации. Дело в том, что зачастую ЦИМ анализируется BIM-специалистами на соответствие требованиям ТЗ, оценка проектных решений на соответствие требованиям технических регламентов экспертом осуществляется по чертежам, а ЦИМ используется ими как дополнительный источник информации. В данном же пилотном проекте по ЦИМ оценивались проектные решения раздела АР именно на соответствие требованиям технических регламентов - именно в этом разрезе проект можно считать первым в России. Специалисты разработали перечень необходимой геометрической и атрибутивной информации к ЦИМ для проведения экспертизы. Важным выводом стало подтверждение того, экспертиза только по ЦИМ вполне реальна. Для успешной реализации проекта платформа Tangl control была существенно доработана под требования экспертизы.

Результаты

Использование Tangl control в проекте принесло эффект. Трудозатраты ТИМ-отдела сократились на 50%, а время проверки ЦИМ уменьшилось на 13%. Кроме того, была обеспечена возможность проведения экспертизы раздела АР и предоставлено удобное визуальное представление ЦИМ для экспертов.

«Этот проект имеет огромное значение для развития технологий информационного моделирования в строительной отрасли. Мы существенно доработали функционал Tangl control, чтобы он полностью соответствовал потребностям экспертизы при работе с ЦИМ. Успешные результаты проекта доказывают, что экспертиза только по цифровой модели возможна», – сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

«Мы убедились, что цифровая информационная модель может успешно использоваться в экспертизе, что открывает новые горизонты для повышения эффективности процессов и качества строительства. Впервые была проведена проверка ЦИМ на соответствие техническим регламентам, в связи с чем приобретается ценность ЦИМ как полноценного проверенного продукта», – отметила Наталья Серегина, начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

«Результаты проекта были очень важны для понимания, с какими вопросами можно столкнуться с точки зрения нормативно-правового регулирования. Отрадно, что цель, поставленная проектом, достигнута и есть практический пример экспертизы по ЦИМ в отношении раздела АР. Очень ждем работы по другим разделам. Со своей стороны готовы оказывать необходимое содействие», - сказал директор Департамента цифрового развития Минстроя России Николай Парфентьев.

В ближайших планах – проведение экспертизы по ЦИМ для раздела конструктивных решений (КР). «Тангл» продолжит совершенствовать свои решения для поддержки цифровизации строительной отрасли и перехода к безбумажным технологиям в экспертизе проектной документации.