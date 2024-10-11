«Р7-Команда» для ПК: работаем с документами не выходя из чата

В десктопном приложении «Р7-Команда» версии 1.10.0 появились новые возможности, которые сделают коммуникацию еще более удобной. Документы для совместной работы теперь можно создавать непосредственно в чате. Новый статус проинформирует о том, что абонент сейчас занят, а комната ожидания упростит управление звонком для гостей, приглашенных по ссылке. А еще теперь на иконке отображается счетчик непросмотренных сообщений и чатов, что позволяет оперативно отслеживать активность. Об этом CNews сообщили представители Р7.

Новая версия приложения «Р7-Команда» для персонального компьютера даст пользователям возможность создавать офисные документы и делиться ими с коллегами прямо в чате. Теперь можно сразу переходить к редактированию, что позволит быстро вносить изменения и делиться ими. Воспользоваться функцией просто: в строке для ввода сообщений нужно нажать кнопку «Прикрепить», выбрать «Документ для совместной работы».

Новый статус «В звонке» даст понять, что человек, с которым вы хотите пообщаться, в данный момент уже занят другим разговором, так что придется немного подождать. Эта возможность активна по умолчанию, и статус изменяется автоматически во время звонка. Однако в настройках профиля функцию можно отключить в разделе «Приватность и безопасность».

Теперь поверх иконки приложения отображается количество непрочитанных сообщений. Эта возможность настраиваемая: в системных настройках можно выбрать тип отображаемой информации, размер счетчика. Там же можно настроить автозапуск приложения в фоновом режиме.

Реализована «Комната ожидания», серьезно упрощающая жизнь администраторам групп. Теперь желающие присоединиться к группе или групповому звонку, пришедшие по ссылке, могут подать заявку на подключение. Администратор обрабатывает заявку в разделе «Заявки», где решает, добавлять ли пользователя в группу или звонок, — система сообщит кандидату о решении. Чтобы активировать функцию, администратору необходимо в окне редактирования группы или звонка включить «Доступ к группе по заявкам».

Важное нововведение, влияющее на удобство использования, — возможность кратковременного включения/выключения микрофона по кнопке «пробел». Пока она нажата, микрофон работает, и на экране отобразится подсказка о текущем состоянии микрофона, что очень удобно, если нужно коротко что-то сказать. Теперь нет нужды держать микрофон постоянно включенным.