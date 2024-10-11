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Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге

Холдинг Setl Group запустил тестирование новой цифровой технологии. На стройплощадке ЖК Pulse Premier (ЖК «Пульс Премьер») в Санкт-Петербурге проверяют работу робособак. Технология потенциально может помочь с мониторингом качества и скорости строительства, в частности, при оценке выполнения следующих работ: монолит, стяжка, кладка и предчистовая отделка. Об этом CNews сообщили представители Setl Group.

«Пилотирование робота — это попытка оптимизировать процесс лазерного сканирования и исключить человеческий фактор. Робот оперативно доставляет лазер на этаж, благодаря предварительной загрузке данных анализирует площадь помещений под сканирование и, подобно навигатору, выбирает наилучший маршрут. На одном этаже его работа сокращает процесс в среднем на 10 минут, что в конечном результате дает существенную экономию времени», — сказал директор по строительству Setl Group Виталий Ершов.

Также он отметил, что робособака может функционировать бесперебойно при любых погодных условиях в течение четырех часов. А при замене съемных аккумуляторов — еще дольше. Тестировать работу робота планируют в течение 3,5 недель. По результатам процесса руководство компании примет решение о возможности дальнейшего внедрения технологии на стройплощадках холдинга.

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Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге

Пилотирование проектов проводится в рамках партнерства холдинга Setl Group с крупнейшим в России строительным акселератором Build UP 2024, организованным Фондом «Сколково». Ранее на конкурсной основе был проведен отбор проектов ИT-стартапов, которые могут помочь оптимизировать процессы цифровизации.

Победители в ближайшее время пройдут процесс пилотирования на строительных площадках Setl Group, лучшие решения будут внедряться в работу холдинга. Например, планируется тестирование таких технологий, как: робот-беспилотник для демонтажа конструкций, экзоскелеты для облегчения физической нагрузки на рабочих, геокупол для испытания свай и др.

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