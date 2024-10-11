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Fix Price запустил пилотный проект по автоматизации подбора офисного персонала

Fix Price начал пилотный проект по внедрению системы автоматизации рекрутинга (ATS) «Хантфлоу» для подбора офисного персонала. Система позволит оптимизировать процессы как поиска, так и оформления сотрудников в офисы компании. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Инструмент представляет собой комплексное ПО для управления подбором персонала, объединяющее функции CRM и ATS. ATS автоматизирует весь цикл рекрутинга: от публикации вакансий на платформах и в социальных сетях до автоматического отслеживания откликов и коммуникации с кандидатами. Это особенно важно в условиях, когда работа с традиционными «работными» сайтами уже не приносит нужных результатов, а количество типовых позиций растет.

В дополнение, на основе «Хантфлоу» будет создан лендинг для приема на работу, который позволит кандидатам удаленно проходить процесс оформления, заполнять документы и подписывать их электронной подписью. Инструменты автоматизации также ускорят процесс интеграции новых сотрудников, минимизируя бумажную работу.

Модуль поиска персонала уже проходит пилотную стадию с использованием облачной версии, а модуль онлайн-трудоустройства будет запущен в середине 2025 г. (аналогичное решение уже используется в Fix Price в области найма линейного персонала магазинов).

«Внедрение «Хантфлоу» позволит нам существенно повысить эффективность работы с кандидатами и кадровой документацией. Мы наблюдаем увеличение количества типовых позиций, которые требуют быстрого закрытия, а также усложнение рынка подбора персонала, что делает традиционные методы рекрутмента менее эффективными. Автоматизация процессов оформления и возможность удаленной работы с документами даст нам гибкость в подборе сотрудников, сократит время на трудоустройство и позволит нам находить тех, для кого Fix Price станет правильным шагом для дальнейшего карьерного роста», – сказал Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price.

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