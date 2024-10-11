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Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack

Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG.

Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие продуктовые компании — vStack и SimpleOne, технопарк «ИТ Парк Рус», а также портфель стартапов, курируемых стартап-студией «ИТ Гараж», «Гамма Тех».

«Создание ITG — это стратегический шаг для расширения зоны влияния на B2B Enterprise рынках России и в дружественных странах. Новый зонтичный бренд станет группой вертикально интегрированных ИТ-компаний. Все наши продукты и сервисы тесно связаны, а команда всегда двигалась как единый механизм. Теперь пришло время для нового бренда, который будет сильным флагманом наших решений», — отметил основатель ITG и «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.

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