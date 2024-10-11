ДИТ Москвы: москвичи могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

10 октября 2024 г. стартовала Всероссийская акция «Цифровой Диктант». Москвичи смогут проверить свои знания в сфере цифровой грамотности до 28 октября 2024 г. Уже второй год отдельным блоком в диктанте объединены вопросы, посвященные цифровым проектам столицы, подготовленные экспертами Департамента информационных технологий Москвы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Впервые вопросы про цифровые сервисы и проекты столицы были включены в диктант в 2023 г. В прошлом сезоне жители Москвы показали высокие результаты, более чем на 14% превысив среднее по стране значение уровня цифровой грамотности. В этом году мы снова подготовили вопросы для участников «Цифрового Диктанта» из Москвы. Они касаются как тех сервисов, которыми горожане пользуются ежедневно, так и новых уникальных решений, которые только набирают популярность. Особое внимание мы уделяем теме информационной безопасности. Так, благодаря ответам на вопросы москвичи смогут узнать, с помощью каких городских онлайн-проектов можно получить информацию об основах цифровой гигиены», – сказал Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы..

Отвечая на вопросы «Диктанта», жители Москвы могут не только проверить, насколько хорошо они знакомы с городскими цифровыми сервисами, но и познакомиться с новыми проектами, а также узнать, как они могут помочь в повседневной жизни. Всего эксперты подготовил 20 специальных вопросов для разных возрастных категорий. Например, в этом году москвичей спрашивают, для каких целей в столице уже используются метавселенные, как быстрее всего узнать, есть ли нужные издания в библиотеке рядом с домом и какой цифровой сервис поможет определиться с выбором вуза.

Акция «Цифровой Диктант» проходит в формате онлайн-тестирования, включающего в себя пять смысловых блоков. Первый посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. В третьем блоке собраны вопросы о защите персональных данных пользователей, а в четвертом – новым технологиям, включая искусственный интеллект. Пятый блок впервые вводится в 2024 г., в нем участникам предстоит ответить на вопросы о цифровых финансовых сервисах и услугах. Вопросы разработаны с учетом разных возрастных категорий и рассчитаны на детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста от 60 лет.

Итогом акции «Цифровой Диктант» является выявление индекса цифровой грамотности населения.

Организатор акции — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизаторы — Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Народный Фронт. «Цифровой Диктант» проходит при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Мероприятие проводится в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика».