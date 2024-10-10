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Технологическая «дочка» Газпрома выводит на рынок «Ивентум» – конструктор приложений для организации и управления мероприятиями

«Оператор Газпром ИД» (входит в Группу «Газпром»), выводит на рынок собственный конструктор приложений для event-рынка. Первым клиентом новой ИT-системы, получившей название «Ивентум», стала конгрессно-выставочная компания «ЭкспоФорум Интернэшнл».

Платформа «Ивентум» позволяет создавать многофункциональные брендированные мобильные приложения для офлайн-, онлайн- и гибридных событий любых форматов – от конгрессов, форумов и конференций до спортивных соревнований, фестивалей, корпоративных и городских праздников. Платформа оцифровывает все этапы мероприятий – покупку билетов, регистрацию, логистику и навигацию по площадке, коммуникацию участников друг с другом, а также доступ к новостям, трансляциям и спецпредложениям партнеров.

Благодаря встроенным no-code модулям, «Ивентум» без дополнительных затрат подстраивается под задачи клиента. Например, позволяет организаторам собирать аналитику, рассылать оповещения, создавать сообщества, обеспечивать маркетинговое продвижение внутри создаваемых приложений, персонализировать выдачу новостей, запускать тематические маркетплейсы для участников, а также архивировать контент.

«Рынок отечественных приложений для событийной индустрии активно формируется и будет стремительно развиваться, следуя за ростом event-рынка, объем которого в 2024 г. превысит 237 млрд руб. Рыночный потенциал ИT-решений для организации мероприятий, по нашим оценкам, составляет не менее 25 млрд руб.. Развивая сотрудничество с «ЭкспоФорум Интернэшнл», мы получаем доступ к сегменту выставочного бизнеса, где планируем занять значительную долю. Несомненный плюс «Ивентума» – повышенное внимание к информационной безопасности, а также насыщение платформы широчайшим функционалом. Наша цель – сделать лучший ИT-продукт для планирования, проведения и управления событиями. До конца года будут выпущены новые релизы, каждый из которых добавит новых возможностей», – сказал Андрей Ветошкин, генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД».

Первым проектом, реализованным на платформе «Ивентум», стало приложение «ПМГФ», созданное компаниями «Оператор Газпром ИД» и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

«Разработанный нами «Ивентум» является наиболее защищенным и многофункциональным решением для организаторов и участников событий. Уверена, продукт будет востребован как на внешнем рынке, так и для мероприятий внутри Группы Газпром и ее партнеров, собирающих многотысячную аудиторию», – сказала Аурика Виларди, директор по маркетингу ООО «Оператор Газпром ИД».

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