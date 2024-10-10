Российские компании в 1,6 раза чаще стали делать бэкапы

«МТС Web Services» (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов резервного копирования в облаке MWS за год выросли в 1,6 раза. Чаще всего бэкапы делают ритейлеры и компании из сферы услуг. Более всего спрос на услугу вырос у производственных предприятий и разработчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Услуга резервного копирования позволяет заказчикам — компаниям и ИП — сохранить свои данные в облаке MWS. В случае их повреждения или потери на основном носителе информацию можно восстановить в виртуальной инфраструктуре или выгрузить к себе с площадки провайдера. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов операционных систем, баз данных и приложений. Сохранить можно как данные, находящиеся в облаке MWS, так и информацию с площадки клиента — его собственных серверов или любой другой виртуальной инфраструктуры.

Чаще всего резервируют свои данные ритейлеры — чуть больше четверти всех компаний, которые делают бэкапы. Следом идут предприятия из сферы услуг — 25%, производственных компаний — 11%, разработчики — 10%. Также сервис пользуется популярностью у строительных, транспортных и телеком-компаний.

Сильнее всего спрос на бэкапы вырос в сфере производства. Закупки сервиса в данной отрасли за год выросли более чем в 2,5 раза. В 2,2 раза спрос на резервное копирование увеличился у разработчиков, в 1,9 раза — у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, в 1,7 раза — у строительных компаний, в 1,6 раза — у телеком-компаний и ритейлеров.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число лидеров по числу компаний, делающих резервные копии, входят Новосибирская область, Приморский край, Свердловская область, Ростовская область и Хабаровский край.

«Резервное копирование данных позволяет российским компаниям сделать свои ИТ-системы более надежными. Никто не застрахован от физического или программного повреждения собственной инфраструктуры, но, если у компании есть бэкапы, хранящиеся в надежном месте, она сможет продолжить работу даже после самого крупного сбоя. Рост спроса на бэкапы объясняется увеличением зрелости российских компаний, понимающих важность резервного копирования данных для стабильной работы бизнеса, а также продолжающимся трендом на перенос данных из иностранных облаков в российские», — сказал ведущий менеджер стрима «Вычисление и хранение» «МТС Web Services» Андрей Банков.