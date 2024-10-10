R-Style Softlab и РЦ «Плинор» объявили о партнерстве

Компания R-Style Softlab и ООО «Плинор» заключили соглашение о технологическом партнерстве и распространении программного SaaS-решения «МолокоО 2.0». Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

R-Style Softlab активно развивает направление цифровизации АПК и помогает агропромышленным предприятиям повысить эффективность с помощью ИT-технологий. Компания внедряет собственные разработки и ИТ-продукты компаний партнеров для оптимизации производственных и бизнес-процессов сельскохозяйственных предприятий.

В рамках соглашения с ООО «Плинор» стороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на обеспечение перехода предприятий агропромышленной отрасли на отечественные программные продукты, а также осуществлять распространение программного SaaS-решения «Молоко 2.0».

«Молоко 2.0» обеспечивает доступ ко всем данным с любой точки мира и с любого устройства благодаря своей облачной структуре. Позволяет контролировать все процессы на ферме в реальном времени, даже за тысячи километров от нее. Сотрудники хозяйства могут вносить информацию на месте с помощью своих мобильных устройств, что обеспечивает надежность и сохранность всех важных данных, а также удобство работы с информацией на ферме. Платформа собирает данные о производительности, здоровье и воспроизводстве животных на ферме, позволяя управлять стадом на основе оперативных данных в реальном времени, контролировать финансовые показатели для роста рентабельности, улучшать стадо, используя инструменты селекции, проводить оперативный мониторинг состояния стада.

"Молоко 2.0" — российская облачная платформа, включенная в реестр отечественного программного обеспечения. Данные клиентов хранятся на серверах Selectel, обеспечивающих высочайший многоуровневый уровень защиты. На платформе предусмотрен календарь-планировщик задач для каждого подразделения фермы, который позволяет контролировать степень загрузки и производительность персонала, исполнение задач, улучшить координацию работы персонала и повысить общую продуктивность хозяйства. Кроме того, «Молоко 2.0» помогает рядовым сотрудникам грамотно планировать свой день и автоматизировать процесс ежедневной отчетности. Интуитивно понятный интерфейс облегчает работу с системой и повышает эффективность управления.