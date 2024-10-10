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МТС запустила LTE в селах поволжских переселенцев

МТС сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета в двух населенных пунктах Красноярского края — в селах Салба и Григорьевка. Специалисты МТС провели технические работы в селе Григорьевка Ермаковского района. Оно названо в честь первого в эту местность переселенца Григория, уроженца Вятской губернии (ныне — Кировская область), преодолевшего ради жизни в предгорье сибирских Саян путь в более чем 3,5 тыс. километров. Несколько столетий спустя уличная сеть села насчитывает более 10 улиц, в Григорьевке действуют школа и детский сад, ФАП и почтовое отделение связи, дом культуры и библиотека, АЗС и несколько магазинов, куда зашла сеть LTE от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета оказалось также село Салба Ермаковского района, основанное выходцами из Оханского уезда Пермской губернии (ныне — Пермский край). Стабильное покрытие голосовой связью и скоростным мобильным интернетом LTE получили жилые дома, школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека и почтовое отделение. Теперь сельчане могут общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн-игры, а также пользоваться банковскими продуктами онлайн.

«Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Красноярского края. Ранее мы первыми из операторов развернули 4G в поселке Тиличеть Нижнеингашского района, а до этого присоединили еще 26 малых населенных пунктов региона к нашей сети. Благодаря подключению к высокоскоростному интернету более полутора тысяч сельчан могут пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями крупных городов. Например, использовать образовательные платформы онлайн, удаленно работать и получать медицинскую помощь, а также разнообразить досуг с помощью онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и книжных приложений», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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