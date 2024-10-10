«Мегамаркет» тестирует виртуальную фотосъемку с применением ИИ для своих продавцов

«Мегамаркет» разработал сервис на базе нейросетей, с помощью которого продавцы могут генерировать изображения своих товаров прямо на виртуальной модели. Создание изображения происходит за несколько секунд, после чего его можно сохранить и использовать в качестве контента в товарной карточке. На данный момент функционал тестируется на 300 продавцах из сегмента Fashion, но уже до конца 2024 г. станет доступен широкому кругу продавцов на некоммерческой основе. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Петр Лукьянченко, руководитель департамента машинного обучения: «“Виртуальная фотосъемка” генерирует фото для товаров в категории «Одежда» и работает как с мужскими, так и женскими моделями. В базе сервиса доступно порядка 49 фотореалистичных аватаров, созданных на основе генеративного ИИ. База будет регулярно пополняться новыми лицами, фигурами и ракурсами. Также в ближайшей перспективе ИИ-модель обучат созданию изображений обуви и аксессуаров».

В основе работы системы лежат методы генерации изображений с помощью диффузионных моделей и другие алгоритмы компьютерного зрения. Инструмент учитывает позу и комплекцию человека, а также тип одежды, крой, материал — все для того, чтобы создавать неотличимые от реальных фотографий изображения. Чтобы обеспечить высокое качество генерации, рекомендуется выбирать фото, на котором размещен только один элемент одежды, предпочтителен ракурс с лица, не следует использовать фотографии одежды на вешалке или человеке. На фото не должно быть водяных знаков, а одежда должна находиться в кадре полностью, в расправленном виде.

Генерация в сервисе происходит в течение 10-20 секунд без ограничений на количество попыток. При этом, модель автоматически отсеивает некорректно сгенерированные варианты: продавец может быть уверен, что ракурс и фигура ИИ-аватара будут подобраны так, чтобы максимально качественно визуализировать товар. Продавцы могут найти функцию «Виртуальная фотосъемка» и инструкцию к ней в личном кабинете в разделе «Ассортимент».

Антон Адасько, категорийный директор отдела по закупкам одежды и аксессуаров «Мегамаркета»: «Направление fashion сегодня — одно из самых приоритетных для Мегамаркета. За год в категории стало в два раза больше продавцов и представленных брендов, растут и показатели селлеров. Виртуальная фотосъемка, с одной стороны, упростит работу нынешних продавцов, с другой, — снизит барьер для входа новых. Сегодня, чтобы отснять всего несколько позиций, продавцы тратят от 15 000 рублей — и для многих это существенная сумма. Но даже если оплатить съемку не проблема, сам процесс со всеми согласованиями в компании продавца может занимать после нее недели. Селлеры знают, что качественно оформленная карточка товара повышает конверсию в покупку — инструмент поможет продавать больше без каких-либо дополнительных затрат».

В дальнейшем функционал «виртуальной фотосъемки» будет совершенствоваться. В частности, будет реализована фильтрация контента и расширен перечень типов примеряемой одежды.