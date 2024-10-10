«Малая нефтяная компания Татарстана» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center

Компания предоставляет комплексные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Республики Татарстан. Перевод закупок на ЭТП B2B-Center позволил минимизировать расходы на привлечение новых поставщиков и повысить конкуренцию в закупочных процедурах за счет роста числа участников торгов. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Приоритетами МНКТ выступают прозрачность и высокая эффективность закупок. Проведение процедур на электронной торговой площадке позволяет выбирать надежных поставщиков на основе максимально выгодных предложений и соотношения параметров «цена-качество».

На B2B-Center МНКТ ищет подрядчиков для оказания услуг и поставки товаров, необходимых для жизнедеятельности нефтедобывающей организации. В списке закупок компании лидируют работы по техническому обслуживанию, оказанию сервисных, строительных и кадастровых услуг, поставке оргтехники, электротехнической продукции и комплектующих.