«Крайон» объявляет о масштабном обновлении сканера сетевого периметра HScan

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИT-решений, выпустила масштабное обновление HScan – программного обеспечения собственной разработки по сканированию и поиску уязвимостей внешнего и внутреннего сетевого периметра организаций. Оно позволяет компаниям подробно проанализировать все собственные сетевые активы, веб-приложения и получить полную картину по реальным и потенциальным уязвимостям, чтобы вовремя устранить их. Об этом CNews сообщили представители Крайон.

HScan – это отечественное решение с уникальным кодом, который был полностью написан специалистами «Крайон». Сканер работает на ядре собственной разработки, производительность которого не уступает зарубежным аналогам. Помимо этого, в данном программном обеспечении не используются сторонние решения, что позволяет обеспечить надежность HScan и его стабильную работу вне зависимости от ухода иностранных вендоров с отечественного рынка или каких-либо ограничений извне.

Возможности HScan позволяют быстро и качественно провести сканирование периметра, инвентаризацию активов, составить подробную карту сетевого периметра компании, получить исчерпывающую информацию по наличию уязвимостей, а также получить практические рекомендации по их устранению. Подробный, но в то же время понятный интерфейс HScan, где угрозы ранжируются по уровню опасности, позволяет пользователям сразу обратить внимание на наиболее критичные уязвимости. Они могут быть использованы киберпреступниками для вторжения в ИТ-инфраструктуру компании, если уязвимости не будут закрыты вовремя. Гибкие настройки ролевого доступа позволяют специалистам безопасности совместно работать над выявлением уязвимостей (в т.ч. над выявлением ложных угроз), а также анализировать результаты задач сканирования в ретроспективе, благодаря подробным логам каждого проведенного сканирования. Пользователям доступен продуманный и гибкий функционал по работе с отчетами и уязвимостями.

HScan будет полезен компаниям любого масштаба: от малого бизнеса до крупных организаций. Помимо постоянного мониторинга угроз, он также за счет автоматизации процессов сканирования позволяет значительно сэкономить временной ресурс специалистов отдела информационной безопасности. Благодаря открытому API компании могут легко встроить HScan в собственные процессы, интегрировать Hscan со смежными системами информационной безопасности, использовать скрипты для автоматизации процессов.

Гибкий подход к тарификации позволяет компаниям подобрать тот объем использования сканера, который максимально им выгоден и отвечает потребностям бизнеса, при этом быстро масштабироваться при необходимости. Компании могут развернуть HScan как локально, так и в публичном или частном облаке ( в том числе VPS, VDS, физических серверах). Клиенты также могут обратиться в «Крайон» за дополнительными услугами, такими как консалтинг по вопросам кибербезопасности, доработка решения под индивидуальный запрос заказчика, инцидентной поддержкой и консультированию по закрытию уязвимостей, обнаруженных HScan, реагированию на киберинциденты (кибератаки).

«В рамках стратегии защиты сетевого периметра важно обеспечить прозрачность как внешнего периметра, так и внутренней ИТ-инфраструктуры, с учётом всех сервисов и служб, а также их потенциальной уязвимости. Эта концепция применима как к локальным сервисам, так и к внешним. Hscan предоставляет актуальную информацию для мониторинга и управления уязвимостями сетевого периметра с минимальной нагрузкой на подразделение ИБ», – сказал Иван Елисеев, разработчик решения HScan, инженер по информационной безопасности «Крайон».

«Крайон» предоставляет компаниям бесплатный доступ к платформе с полным функционалом на две недели для самостоятельного тестирования HScan и проводит всестороннее обучение по работе с платформой.