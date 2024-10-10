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Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство

В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Об этом CNews сообщили представители Т1.

При создании новых устройств используются российские компоненты и ПО, соответствующие требованиям Постановления Правительства России №719 по импортонезависимости промышленной продукции.

Для решения задач импортозамещения стороны объединили свои технологические компетенции: «Ланит» – многолетний опыт создания аппаратной инфраструктуры и технической поддержки устройств самообслуживания, холдинг Т1 – экспертизу в разработке программного обеспечения для игроков финсектора.

Участники партнерства уже продолжительное время успешно сотрудничают в проектах по развитию финансовой экосистемы страны. Теперь это взаимодействие вышло на новый уровень и нацелено на реализацию в России инновационных проектов в области высоких технологий и решение задач по обеспечению технологической независимости аппаратных устройств самообслуживания в банковском секторе.

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