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Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru

Застройщик завершил миграцию всех компонентов ИT-инфраструктуры на платформы провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и подключил облачные сервисы для оптимизации внутренних бизнес-процессов, ИT-разработки и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Страна Девелопмент» использует платформу «Облако VMware» – в виртуальный ЦОД перенесли большинство standalone-приложений, которые были в облаке и на физических серверах компании. Девелопер также использует сервисы платформы Cloud.ru Advanced для задач разработки и облачную инфраструктуру для VDI с графическими картами нового поколения, которые увеличили производительность приложений для проектировщиков на 30%. Недавно компания начала тестировать VDI с поддержкой сессионных рабочих мест для неперсонализированного и ограниченного по времени подключения к инфраструктуре. В ближайших планах девелопер намерен подключить Data Warehouse Service для хранения данных и проведения вычислений, а также провести пилотное тестирование флагманской платформы провайдера Cloud.ru Evolution.

Радион Ахмадышин, руководитель управления инфраструктуры, «Страна Девелопмент»: «До сотрудничества с Cloud.ru мы работали с другим облачным провайдером и частично размещали данные на собственных физических серверах. Быстрые темпы развития бизнеса стали стимулом для масштабирования, и мы приняли решение перенести всю ИT-инфраструктуру в облако надежного партнера с широким пулом сервисов для решения практически любых задач. С помощью облачной платформы Cloud.ru мы быстро масштабируем вычислительные мощности по запросу бизнеса без необходимости использования более дорогих и сложно управляемых физических серверов для подключения новых ресурсов».

Алексей Чепельков, руководитель направления Cloud.ru: «Мы высоко ценим уровень доверия, который удалось достичь за годы сотрудничества между нашими командами. В проекте для «Страна Девеломпент» – ведущей российской девелоперской компании полного цикла – мы предоставили широкий пул облачных сервисов на базе наших надежных платформ. Они закрывают практически любые потребности сектора девеломпента, где ежегодно растет доля цифровизации бизнеса. Например, они подходят для развертывания ИИ-решений, удобной среды разработки, позволяют быстро создавать и тестировать цифровые продукты, и масштабировать инфраструктуру в короткие сроки».

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