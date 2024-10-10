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«Атом» внедрил решения Selectel в процесс разработки ИT-систем для водителей

Компания «Кама», разработчик первого серийного российского электромобиля «Атом», объявляет о партнерстве с Selectel, крупнейшим независимым провайдером сервисов ИT-инфраструктуры в России. В рамках проекта Selectel развернул производительную вычислительную инфраструктуру, на базе которой специалисты Атом разрабатывают ИT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

«Команда Selectel подобрала для нас нестандартное оборудование, обеспечивающее оптимальное соотношение производительности и цены, — сказал Владислав Ладенков, инженер по машинному обучению и операционной поддержке программного обеспечения в «Атоме». — Они также предоставили зрелую ML-платформу, в которой мы с первого дня начали запускать эксперименты. Сейчас R&D команды ежедневно работают на этой платформе. Selectel активно помогает нам внедрять новый функционал, и мы также самостоятельно расширяем платформу, добавляя наши собственные компоненты, не входящие в стандартную сборку».

ML-платформа Selectel включает в себя инструменты для управления ML-экспериментами и развертывания моделей машинного обучения. Решение работает на базе производительной вычислительной инфраструктуры, включая графические ускорители (GPU). Специалисты ML-команды Selectel оказывают проекту экспертную и техническую поддержку. Благодаря возможностям Selectel, команда «Атом» может эффективно обучать свои ML-модели, которые значительно повысят безопасность и удобство вождения.

«Мы рады поддерживать амбициозные цели «Атома» в области разработки ИT-систем будущего электромобиля, — сказал Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel. — В начале реализации проекта мы провели совместное тестирование и подобрали производительную инфраструктуру, соответствующую требованиям заказчика. Накопленная экспертиза в сфере ML, а также складской резерв графических ускорителей (GPU), необходимых для подобных ресурсоемких вычислений, позволяют нам оказывать надежную поддержку инфраструктуры и обеспечивать ее гибкое масштабирование».

«Атом» — это электромобиль с современной электронной архитектурой. Он включает кибербезопасную операционную систему, цифровой маркетплейс и «Атом ID», который предоставляет пользователю уникальный идентификатор для сохранения персональных настроек. Для обеспечения безопасности и помощи водителю в управлении и парковке будет функционировать система ADAS 2.0+ (продвинутая система помощи водителю), а управление функциями будет осуществляться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и AR HUD.

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