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АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и разработчик программного обеспечения для промышленных предприятий ГК «Цифра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и участии в программе цифровой трансформации АЛРОСА. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

В рамках партнерства компании реализуют задачи повышения эффективности производства и внедрения MES-системы (от англ. manufacturing execution system – система управления производственными процессами) на базе российских технологий. Партнеры планируют развивать решение «Горный MES», создав единый центр управления производственными процессами. Центр позволит использовать наиболее подходящие режимы работы предприятия для роста производительности и надежности. Кроме того, стороны намерены сотрудничать в области внедрения систем предиктивной аналитики для мониторинга состояния оборудования и предотвращения техногенных аварий, расширения функционала диспетчеризации подземных и открытых горных работ.

«Для АЛРОСА подписание соглашения с одной из ведущих компаний российского промтеха особенно важно: мы делаем ставку на отечественных производителей как горной техники и оборудования, так и программного обеспечения. Рассчитываем, что договоренности с «Цифрой» позволят нам добиться увеличения производительности алмазодобывающего производства. Это партнерство поможет достичь не только целей по импортозамещению, но и будет способствовать развитию обеих компаний», - сказал директор по информационным технологиям АЛРОСА Вадим Желтухин.

«”Цифра” уже является партнером АЛРОСА – мы вместе работаем в части внедрения системы диспетчеризации открытых и подземных горных работ. Сейчас мы рассматриваем следующий этап в реализации цифровых инициатив. Система MES, которую мы планируем развернуть, позволит повысить производительность ГОКов и более эффективно использовать имеющееся оборудование. Также среди ожидаемых эффектов решения – снижение себестоимости продукции. Нужно отметить, что это будут дополнительные эффекты к уже достигнутым за счет внедрения системы диспетчеризации, которая повысила на 16% эффективность работы горного транспорта, например, на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе АЛРОСА», – сказал руководитель ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

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