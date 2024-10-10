«Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис»

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о расширении сотрудничества с «Хаб Знаний МойОфис», центром организации обучения по продуктам «МойОфис». С сентября 2024 г. только в системе дистанционного обучения «Академии Softline» будут доступны более 15 интерактивных электронных курсов по продуктам «МойОфис». Кроме того, доступ к 6 ознакомительным курсам также предоставлен клиентам ГК Softline в рамках комплексного сервиса Softline Enterprise Agreement (SEA). Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Академия Softline» является официальным учебным центром «Хаб Знаний МойОфис» с 2020 г. и предоставляет обучение для корпоративных пользователей и технических специалистов по работе с продуктами «МойОфис».

За последние два года «Хаб Знаний МойОфис» разработал более 15 электронных интерактивных курсов для пользователей. Эти курсы позволяют проходить обучение в удобное время, а благодаря тренажерам и симуляторам интерфейса они становятся полноценной альтернативой занятиям с тренером, за короткое время предоставляя емкую базовую информацию. Теперь в «Академии Softline» будут доступны курсы по всей линейке продуктов «МойОфис»: «МойОфис Стандартный 3», «МойОфис Профессиональный 3», «МойОфис Частное Облако 3», цифровое рабочее пространство Squadus и корпоративная почта Mailion. Материалы представлены в двух форматах: короткие ознакомительные курсы (для изучения интерфейса и функционала) и базовые пользовательские курсы.

Шесть коротких ознакомительных курсов по наиболее востребованным продуктам «МойОфис» уже доступны всем новым заказчикам, которые приобретают МойОфис через SEA. Эти курсы будут доступны всем клиентам, имеющим активные лицензии и техподдержку вендоров в рамках SEA по трехлетним или единоразовым контрактам, заключенным не позднее одного года назад. Таким образом, в рамках SEA будут доступны курсы по продуктам: «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «МойОфис Презентации» и «Редактор Презентаций», «МойОфис Почта», Mailion, Squadus.

Сервис Softline Enterprise Agreement был создан для комфортного перехода на российское программное обеспечение. Программа сервисных преимуществ, помимо возможности обучения специалистов и пользователей, также включает консультации по миграции на решения российских вендоров и мультивендорную техподдержку на стыке технологий, тем самым предоставляя технологическую помощь клиентам при переходе на российское ПО. В рамках SEA можно протестировать решения вендоров в демокафе и получить доступ в Лицензионный центр, который отражает историю закупок, хранит ключи и дистрибутивы и помогает управлять приобретенными программными активами.

«Академия Softline придерживается стратегии масштабирования образовательных продуктов на широкие аудитории и рынки. В этой концепции мы работаем в разных образовательных форматах и особо акцентируемся на тех, которые помогают сделать обучение доступным в любом регионе и в удобное время для конечного пользователя. И мы приветствуем, когда вендоры поддерживают современные форматы обучения. Расширение партнерства c “Хаб Знаний МойОфис” позволит нашим корпоративным заказчикам получить электронный образовательный контент в современном исполнении и масштабировать обучение на большое количество персонала в организациях», — отметил Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».

«Мы создали сервис SEA для того, чтобы облегчить своим клиентам процесс замещения продуктов западных ИТ-производителей. И для того, чтобы этот процесс был действительно комфортным, мы занимаемся непрерывным развитием сервиса, включаем в него новые продукты, расширяем возможности для наших заказчиков по программе преимуществ. Мы рады объявить, что в рамках SEA нашим клиентам уже доступны 6 ознакомительных курсов. Всего за один час — столько длится каждый курс — пользователи смогут составить представление о возможностях решений, чтобы наиболее эффективно организовать совместную работу и коммуникации в своих компаниях», — сказал Дмитрий Мирошник, директор департамента продуктовой поддержки бизнеса ГК Softline.

«Мы рады предоставить слушателям Академии Softline доступ к новым форматам материалов. Наш опыт показывает, что интерактивный формат особенно привлекателен для пользователей. Он делает процесс обучения более удобным и интересным. Это обеспечит клиентам дополнительную практику и лучшее понимание функциональности продуктов МойОфис», — сказала Светлана Гиацинтова, генеральный директор «Хаб Знаний МойОфис».