«Вулканы» грязи не боятся: «Силтэк» и «Тэндо Девелопер» провели успешные испытания RFID-меток для автошин

Эксперты Группы компаний «Силтэк» (российский разработчик и производитель средств идентификации и опечатывания) и ООО «Тэндо Девелопер» успешно завершили испытания RFID-меток «S-Tag Вулкан ПЛ» для учета и идентификации автомобильных шин. Об этом CNews сообщили представители «Силтэк».

Эксперимент проводился на производственной площадке одной из ведущих российских нефтедобывающих компаний в условиях дискомфортной внешней среды. RFID-метки «S-Tag Вулкан ПЛ» были закреплены на кузове строительной техники и внутренней стороне шин большого диаметра. В ходе тестирования колеса обливались водой и замазывались грязью, однако, несмотря на это, радиометки показали устойчивый прием сигнала на расстоянии до трех метров, что соответствует пожеланию заказчика.

Задача заказчика состоит в том, чтобы обеспечить свое транспортно-логистическое подразделение надежной системой учета и отслеживания оборота шин: контролировать их местонахождение, перемещение, техническое обслуживание, сроки изнашиваемости и замены, а также — исключить вероятность хищения. Для этих целей планируется внедрить автоматизированную систему учета на базе технологии RFID, контролирующую установленные шины при въезде и выезде с автобазы заказчика.

«Проект сложный и его сложность заключается в нескольких критически значимых требованиях для радиометки, — сказал Александр Титов, генеральный директор ООО «Тэндо Девелопер». – Первое — метка должна считываться при любом положении колеса, ведь фактически ее не видно снаружи. Второе — сигнал должен «пробивать» толстый слой резины с учетом металлических включений в ее составе. И главное — работоспособность метки должна сохраняться в условиях сурового климата и грязи. Кроме того, следовало выбрать такое расположение метки внутри шины, чтобы она закреплялась надежно и работала весь срок службы самой шины. Совместно с командой «Силтэк» удалось подобрать радиометки «Вулкан», которые и показали наилучший результат».

«Конструирование метки «S-Tag Вулкан ПЛ» было незаурядной творческой задачей, которая учитывала многогранность эксплуатационных условий заказчика, — сказал Максим Селиванов, руководитель Центра систем идентификации ГК «Силтэк». – Во-первых, метка должна выдерживать нагрузку пробега шины 150 тыс. км и более. Во-вторых, ее чувствительность должна быть настолько высока, чтобы радиополе, формируемое меткой, было доступно антенной на комфортном расстоянии от пользователя. В данном случае диапазон два-три метра стабильно достигается в переменчивых климатических условиях».

Материал «S-Tag Вулкан ПЛ» и его монтажные конфигурации позволяют сохранить прочность, эластичность и радиопрозрачность в течение всего срока эксплуатации внутри шины. Монтаж метки сравним с обычной установкой шинной заплатки и не требует никаких особых манипуляций.

«В этом проекте удачно совместился богатый опыт «Тэндо Девелопер» по созданию программного обеспечения для RFID-систем и преимущества «Силтэк» как разработчика и производителя радиометок. От этого партнерства заказчик смог получить требуемый результат в процессе эксперимента», — сказал Максим Селиванов.

Была проведена большая работа с оборудованием для считывания RFID-меток: подбор антенных систем, терминалов сбора данных, настройка оптимальных режимов считывания.