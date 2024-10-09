CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Электроника
|

«Умный дом» от резидента «Жигулевской долины»

Компания «Аиралаб Рус», являясь резидентом «Жигулёвской долины», занимается созданием гражданской сети мониторинга за состоянием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект — «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил. Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

«Во всех проектах мы ориентировались на качество жизни рядового горожанина. В «умном доме» потребители получают комфорт и удобство в рамках здания, квартиры или дома», — сказал Иван Петров, исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус».

Сейчас в уже прошла испытание и успешно функционирует одна из систем «умного дома» для подземных паркингов, предотвращающая перелив сточных и дождевых коллекторов, контролирующая уровень загазованности.

«Умная кухня» позволяет проектировать и монтировать электрическую систему в старых домах, избегая штробления стен и защищая от протечек. Такой подход в электромонтаже оказался актуальным и в каркасных домах, где штробление стен, изготовленных из OSB панелей, невозможен.

Преимущества «умных технологий» «Аиралаб Рус» — собственная, премиальная система киберзащиты удаленного доступа, при этом доступная цена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: