«Умный дом» от резидента «Жигулевской долины»

Компания «Аиралаб Рус», являясь резидентом «Жигулёвской долины», занимается созданием гражданской сети мониторинга за состоянием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект — «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил. Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

«Во всех проектах мы ориентировались на качество жизни рядового горожанина. В «умном доме» потребители получают комфорт и удобство в рамках здания, квартиры или дома», — сказал Иван Петров, исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус».

Сейчас в уже прошла испытание и успешно функционирует одна из систем «умного дома» для подземных паркингов, предотвращающая перелив сточных и дождевых коллекторов, контролирующая уровень загазованности.

«Умная кухня» позволяет проектировать и монтировать электрическую систему в старых домах, избегая штробления стен и защищая от протечек. Такой подход в электромонтаже оказался актуальным и в каркасных домах, где штробление стен, изготовленных из OSB панелей, невозможен.

Преимущества «умных технологий» «Аиралаб Рус» — собственная, премиальная система киберзащиты удаленного доступа, при этом доступная цена.