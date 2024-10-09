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У «МегаФона» зафиксирована лучшая скорость мобильного интернета в парках столицы

Эксперты компании DMTEL провели независимое исследование качества связи в 30 крупнейших московским парках. Несмотря на растущую с каждым годом нагрузку на сеть, «МегаФон» показал лучшие результаты по предельным значениям скорости скачивания (HTTP DL) на территории четверти из анализируемых локаций, в том числе на ВДНХ, в Измайловском парке и Ботаническом саду МГУ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование проводили в летний период: с 19 июня по 21 августа 2024 г. Специалисты замеряли качество мобильной связи по нескольким параметрам, передвигаясь по пешеходным и велосипедным дорожкам самых популярных у жителей столицы и туристов парков. Всего протяженность маршрута составила около 700 километров.

По данным DMTEL, наилучшие значения предельных скоростей передачи данных в интернет (HTTP UL) во всех проанализированных московских парках отмечены в сети «МегаФона». В то же время по показателям средней и предельной скорости скачивания (HTTP DL) оператор опережает конкурентов, в частности, в Екатерининском и Измайловском парках, в парке «Кузьминки», музее-усадьбе «Кусково», парке «Лефортово», ВДНХ, Бирюлевском дендрарии. В последнем только у «МегаФона» зафиксирована 100-процентная доступность сети.

Таких результатов «МегаФону» удалось достичь, благодаря работе сети в диапазоне LTE-2600 band 7. На этот стандарт приходится 40%, что значительно больше, чем у ближайшего конкурента. Современный стандарт LTE-2600 band 7 позволяет увеличить пропускную способность и ускорить мобильный интернет за счет технологии передачи данных от устройства абонента к базовой станции и обратно на разных частотах.

Сейчас в Москве «МегаФон» проводит масштабную программу рефарминга сети, которая затронула уже более 850 базовых станций. Она представляет собой перераспределение частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Программа уже позволила увеличить среднюю скорость скачивания в гаджетах москвичей почти на 14%, а загрузки данных — на 3,3%.

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