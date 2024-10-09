Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию современные базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения в пригороде Сургута. Скорости мобильного интернета, превышающие 100 Мбит/с, и новое качество голосовой связи теперь доступны любителям загородной жизни и дачникам в пяти садоводческих товариществах на берегу Сургутского водохранилища и рядом с поселком Дорожный. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам емкость сети 4G и скорости мобильного интернета увеличились в СОТ «Берендей», «Лайнер», «Черемушки» «Север» и «Север 1». Здесь располагаются приусадебные участки сургутян и загородные дома, которые северяне используют круглогодично.

Новое оборудование «МегаФона» работает сразу в трех диапазонах LTE и обеспечивает устойчивый мобильный сигнал и скорость передачи данных, превышающую 100 Мбит/с в пиковых значениях. Таких показателей достаточно для онлайн-образования, общения в мессенджерах и соцсетях, просмотра видео в высоком разрешении или отправки тяжелых файлов.

«Сургутяне все чаще предпочитают проводить досуг и отпуска в загородных домах даже за рамками дачного сезона. Это приводит к увеличению нагрузки на мобильную сеть в районах с частной застройкой. Весной мы запустили новые базовые станции в СОТ «Дорожник», «Энергостроитель», «Прибрежный-3», «Победит» и «Сургутские недра». Осенью расширили покрытие в новых пригородных локациях, где видим высокую потребность в использовании цифровых сервисов. Теперь дачникам значительно проще загружать видео с советами по садоводству в наших северных широтах, быть на связи в любимых мессенджерах и делиться фото и видео своего урожая. А любители загородной жизни могут поработать дистанционно и разнообразить досуг, не ограничивая себя в использовании цифровых сервисов», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Улучшение связи почувствовали и туристы на базах отдыха, а также дальнобойщики, останавливающиеся на ночлег в близлежащих гостиницах. Только за первые дни работы новых базовых станций в пригороде Сургута абоненты оператора прокачали в зоне их действия такой объем данных, которого хватило бы на 7 тыс. минут видеозвонков в Telegram или на скачивание более 3 тыс. серий любимых сериалов в высоком качестве.

За последний год, кроме запуска новых базовых станций инженеры оператора модернизировали свыше 130 площадок в Сургуте и Сургутском районе.