Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE

Компании «Хоулмонт» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов СЭД «Тезис» 5.3.1 и СУБД Tantor Special Edition. Работоспособность и стабильность программного стека, в которых специалисты убедились в ходе испытаний, официально подтверждены сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СЭД «Тезис» — готовое российское решение для автоматизации документооборота и цифровизации множества бизнес-процессов. В его актуальной версии 5.3.1 реализованы расширенные возможности HR-модуля, средства работы с машиночитаемыми доверенностями, распознавания и сравнения текста документов, повышены производительность и масштабируемость. СЭД «Тезис» выпущена в 2010 г. российской компанией «Хоулмонт», которая также специализируется на инструментах повышения эффективности разработки ПО и заказных проектах.

СУБД Tantor Special Edition — это универсальная СУБД на базе PostgreSQL, оптимизированная и доработанная для сценариев, требующих высокой надежности, отказоустойчивости и производительности.

Российские организации привыкли задействовать зарубежные СЭД и СУБД для решения широчайшего спектра задач, и сейчас многие стремятся заменить их на полнофункциональные отечественные аналоги. Решить этот вопрос позволяет использование СЭД «Тезис» в сочетании с СУБД Tantor в различных ИТ-инфраструктурах, например, выстроенных на основе ОС Astra Linux. Вместе с сохранением непрерывности рабочих процессов миграция дает возможность обеспечить технологическую независимость и исключить риски, связанные с прекращением поддержки импортного корпоративного ПО. Программный стек, включающий софт «Группы Астра» и компании «Хоулмонт», подходит для крупномасштабных проектов с высокими требованиями в части ИБ и отказоустойчивости. Оба вендора развивают свои продукты с учетом самых актуальных мировых трендов, и таким образом их заказчики получают доступ к самым современным технологиям.

«Официальное подтверждение совместимости СЭД «Тезис» и СУБД Tantor — это важное событие для всего рынка. Теперь пользователи могут быть на 100% уверены, что в едином ИТ-контуре наши продукты работают корректно, и можно без ограничений пользоваться всеми их преимуществами, например, создавать сложные системы электронного документооборота на стеке российских технологий и не зависеть от внешних факторов», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Разработчики СЭД «Тезис» изначально, еще на самом первом этапе, выбрали путь кроссплатформенности, и текущая ситуация на рынке подтвердила правильность этого решения. Заказчики получают свободу выбора при создании и масштабировании ИТ-ландшафтов, в том числе на базе российского инфраструктурного ПО. Отечественные технологии сейчас активно развиваются, и нам как вендору важно обеспечить совместимость своих решений с востребованными продуктами коллег по отрасли, так как это дает клиентам уверенность в их корректной работе», — отметил владелец продукта СЭД «Тезис» Александр Воробьев.