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«МегаФон» включил 4G в небольших поселениях Приморья

Для жителей четырех небольших населенных пунктов Приморского края «МегаФон» развернул связь 4G. Около 2,5 тыс. сельчан получили доступ к передаче данных и качественной голосовой связи в сети оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний месяц инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты в селах Боец Кузнецов, Прилуки, Снегуровка и Вадимовка. Сейчас жители этих поселений могут подключиться к мобильному интернету на средней скорости около 40 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы абоненты комфортно отправляли сообщения, фото и видео в мессенджерах, загружали контент в социальных сетях или пользовались электронными государственными услугами.

Включение четырех сельских населенных пунктов в зону LTE было выполнено в рамках собственной программы оператора. Современное оборудование обеспечивает устойчивое покрытие и высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах поселений. Новые базовые станции поддерживают стандарты 2G и 4G, поэтому пользователи могут общаться с помощью обычных голосовых вызовов, а также по технологии VoLTE, когда во время разговора без потери качества сигнала на смартфоне удобно выходить в интернет.

«В день жители в селах Боец Кузнецов, Прилуки, Снегуровка и Вадимовка после запуска базовых станций в среднем прокачали через мобильные устройства объем данных, которого хватило бы на 12,5 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах. Эти данные аналитиков «МегаФона» подтверждают, что связь 4G особенно востребована у сельчан. В этом году мы запустили и модернизировали сеть четвертого поколения в 10 малых населенных пунктах Приморского края, что позволило сделать общение для пользователей более комфортным», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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