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«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру

Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регионе, и за год их количество выросло на 7%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения и одновременно «серфить» в интернете без потери качества сигнала. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Технология VoLTE включается автоматически, если она не активировалась, это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют 53% абонентов «МегаФона» в Томской области. Причем среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 10% чаще, чем женщины.

Среди городов бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков является Томск, на который приходится 59% от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 5%. В поселениях региона звонки по технологии VoLTE также популярны у абонентов оператора. Самыми разговорчивыми стали жители поселка Зональная Станция и деревни Кисловка, расположенных в пригороде столицы Томской области. С начала 2024 г. жители этих населенных пунктов проговорили количество минут равное 15 и 9 годам беспрерывного общения (соответственно). Тройку лидеров замыкает село Мельниково Шегаринского района – здесь абоненты провели за телефонными разговорами более 6 лет.

«Мы уделяем особое внимание развитию сети четвертого поколения в регионе, чтобы люди могли с комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами даже в условиях растущей нагрузки на инфраструктуру. Завершая масштабную кампанию по модернизации базовых станций в Томской области, могу сказать, что на сегодняшний день уже выполнено 66% от запланированного на этот год объема работ. Также введены в эксплуатацию четыре новых объекта связи, которые не только обеспечили более широкую территория покрытия, но и увеличили зону обслуживания технологии VoLTE», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В 2024 г. в рейтинг популярных мобильных устройств Томской области вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, а также российский BQ-mobile.

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