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Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов

Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают в себе компактность и мобильность с реалистичным изображением премиум-класса, мощной акустической системой, умным управлением и множеством других передовых технологий.

Основное преимущество ультракороткофокусных проекторов — способность формировать гигантское изображение на небольшом расстоянии до экрана с сохранением максимально высокого разрешения и четкости. Оба устройства обладают регулируемым размером проекции — в зависимости от особенностей помещения и типа экрана можно получить изображение диагональю от 80 до 150 дюймов. При этом вывести качественную картинку можно практически на любую поверхность — стену, полотно или ALR-экран — достаточно определить подходящее проекционное расстояние. И в PL2SE, и в PX3SE-PRO предусмотрена функция коррекции трапецеидальных искажений, которая автоматически настраивает геометрию изображения. А если вы решите посмотреть видео с низким разрешением, технология масштабирования при помощи искусственного интеллекта Hisense 4K AI Upscaler обработает его и повысит детализацию воспроизводимого контента до мельчайших элементов.

В PL2SE используется лазерная технология X-Fusion™, которая обеспечивает еще большую четкость изображения и естественную передачу цветов. Яркость проекции достигает 2700 ANSI-люменов. PX3SE-PRO создан на основе трехцветного лазерного источника света Trichroma: он работает в красном, зеленом и синем спектрах и значительно расширяет цветовой охват. Проектор полностью соответствует стандарту HDR с яркостью до 3000 ANSI-люменов.

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Ультракороткофокусные PL2SE и PX3SE-PRO уже в продаже

Обе модели поддерживают HDR Game Mode — игровой режим с частотой обновления до 240 Гц, сохраняющий плавность движений даже в самых динамичных сценах. Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM) оптимизирует настройки проектора при подключении к игровой консоли. Технология MEMC, которая компенсирует размытость, сопутствующую быстрой смене изображений, делает проекторы Hisense подходящим вариантом для просмотра спортивных трансляций или захватывающих экшен-фильмов.

Лазерные проекторы Hisense имеют простое, интуитивно понятное управление. Вы можете регулировать громкость, переключать каналы, запускать приложения или просто искать нужный контент с помощью голосового помощника VIDAA Voice. Кроме того, PL2SE и PX3SE-PRO поддерживают операционную систему Control4: используя единый пульт управления, можно не только настраивать видео и аудио с учетом ваших предпочтений, но и контролировать работу других умных устройств, которые есть в доме.

Качественное воспроизведение звука основывается на технологии объемного звучания Dolby Atmos. В обеих моделях — два динамика с суммарной мощностью 30 Вт. В PX3SE-PRO к ним прибавляются еще два фронтальных динамика, разработанных в рамках эксклюзивного сотрудничества с Harman Kardon. Они гарантируют четкую направленность звуковых волн на слушателя и создают обволакивающую атмосферу кинотеатра.

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