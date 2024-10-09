«Диасофт» улучшил интеграцию данных в продукте «Управление рыночными данными»

Компания «Диасофт» продолжает активно развивать возможности программного продукта «Управление рыночными данными», входящего в состав платформы Digital Q.FinMarket. Продукт предназначен для загрузки, обогащения и обработки данных по финансовым инструментам из различных источников в реальном времени, обеспечивая финансовым организациям эффективное управление рыночной информацией. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Реализация в микросервисной архитектуре позволяет легко интегрировать продукт «Управление рыночными данными» в любой ИT-ландшафт финансовой организации.

Усовершенствованная интеграция данных

Теперь загрузка финансовых инструментов осуществляется с использованием платформы для решения задач интеграции Digital Q.Integration. Для каждой интегрируемой системы создается отдельный сервис с нужной логикой взаимодействия, ведется единый реестр всех сообщений. Это позволяет одновременно получать данные из различных источников, формируя «золотую версию» инструмента.

Благодаря использованию Digital Q.MessageBroker пользователям стал доступен выбор брокера сообщений: помимо Kafka, добавлена поддержка Artemis, что расширяет гибкость и адаптивность продукта.

Улучшено протоколирование. Теперь пользователи могут просматривать ошибки загрузки финансовых инструментов через протоколы специального сервиса и сохранять исходный ответ от источника данных. Это повышает прозрачность процессов и упрощает диагностику возможных проблем.

Поддержка новых финансовых инструментов

Стала доступна загрузка биржевых деривативов, таких как фьючерсы и опционы, а также возможность работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и закладными. Расширение спектра доступных финансовых инструментов делает продукт более универсальным.

Подключение сервиса «Реестр участника»

Добавлен новый сервис, который позволяет хранить и обрабатывать полную информацию об участниках процесса обращения финансовых инструментов, таких как эмитенты, управляющие компании и т.д. Это повышает прозрачность операций и упрощает взаимодействие на рынке.

Загрузка нескольких ценных бумаг через UI

Добавлена возможность загружать сразу несколько финансовых инструментов через пользовательский интерфейс (UI). Это позволяет быстро обрабатывать большие объемы данных без необходимости многократной загрузки по одной бумаге.