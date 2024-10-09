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Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
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«Бахетле» активно внедряет цифровые решения в работу группы компаний

Группа компаний «Бахетле» планомерно осуществляет цифровую трансформацию, оптимизируя бизнес-процессы и внедряя новые сервисы для потребителей. Сейчас в «Бахетле» тестируют систему «Автозаказ», которая анализирует продажи, в автоматическом режиме рассчитывает уровень пополнения запасов и с учетом прогноза спроса заказывает ассортимент у поставщиков. Это позволяет сократить логистические издержки и улучшить процессы управления цепочкой поставок. Об этом CNews сообщили представители «Бахетле».

В супермаркетах сети тестируется российское оборудование для касс самообслуживания и традиционных касс, внедрена система автоматического выявления краж на основе искусственного интеллекта.

Цифровизация также касается ключевых процессов продаж и клиентского сервиса. Глубинное изучение этих процессов позволит выявить проблемные зоны, найти эффективные решения и в результате сформировать для клиентов индивидуальные и релевантные предложения.

В ближайших планах ГК «Бахетле» — запуск мобильного приложения, которое станет полноценным сервисом электронной коммерции. Оно будет содержать внутреннее программное обеспечение для сборщиков, администраторов и курьеров, а для потребителей станет удобным и простым способом совершать покупки.

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