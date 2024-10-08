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Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал голосового робота для одного из ведущих застройщиков в городе Анапа, Краснодарский край – группы компаний «Каскад». Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Цифровой ассистент обзванивает клиентов, с которыми ранее общались менеджеры компании, и предлагает объекты недвижимости в Анапе, Архызе и Таманском полуострове. После запуска робота от «МТС Exolve» у застройщика значительно увеличилась эффективность работы с клиентской базой: за один день конверсия лидов в заявки составила более 6,5%, что является высоким показателем для отрасли. Робот за несколько часов обзвонил более тысячи клиентов – это в 14 раз быстрее работы менеджеров.

Голосовой помощник озвучивает предложения голосом менеджера компании, ведет диалог максимально естественно, самостоятельно анализирует ответы и на их основе формирует отчет в личном кабинете. Благодаря интеграции с мессенджерами, робот оперативно направляет заявки с комментариями и диалогом с клиентом, что позволяет менеджерам удобно и быстро вести дальнейшее взаимодействие с потенциальными покупателями.

«Мы звоним клиентам, которые ранее отказали в общении менеджерам, и робот вернул их в работу, – сказала Юлия Манаева, маркетолог компании «Каскад». – Мы динамично развиваемся, и чтобы конкурировать с игроками федерального уровня, активно используем в работе инновации. Внедрение данного решения позволило нам сократить трудозатраты на коммуникацию с потенциальными клиентами более чем в 10 раз, при этом удалось существенно повысить возвращаемость клиентов, что гораздо важнее и дешевле в настоящий момент, нежели привлечение новых».

«На рынке недвижимости, где стоимость привлечения клиента на покупку традиционно высока, голосовой робот становится неотъемлемым инструментом повышения эффективности маркетинговых стратегий, – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Мы уверены, что наш робот поможет девелоперу запустить и реализовать еще больше объектов с видом на море и горы, придавая импульс развития городам».

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