Разработчик Neuro.net выпустил голосового робота Nebo

Российская компания-разработчик голосовых помощников и цифровых аватаров Neuro.net представила голосового робота Nebo, который позволяет настроить быструю голосовую рассылку и прием звонков в облаке. Об этом CNews сообщили представители Neuro.net.

Ранее Neuro.net провел исследование и выяснил, что больше половины (65%) россиян регулярно сталкиваются с голосовыми помощниками при обращении на горячую линию компаний. В исследовании подчеркивалось, что увеличение числа ИИ-помощников в колл-центрах связано с тем, что в традиционных контакт-центрах операторам не хватает времени на качественное общение с абонентами. Поэтому многие компании обращаются именно к голосовым помощникам.

Сейчас на российском рынке появляется все больше предложений с персональными облачными колл-центрами. Особенностью облачного колл-центра Nebo является простота в освоении. Пользователям не нужно согласовывать диалоги и озвучку текста с менеджерами — все это они делают самостоятельно через личный кабинет. Процесс запуска обзвона или приема звонков не требует специальных настроек или глубоких технических знаний. Даже пользователи без опыта могут быстро разобраться в системе и создать собственного робота за 15 минут. Для этого достаточно иметь активный аккаунт в сервисе Nebo и базу номеров абонентов, которым будет осуществлен звонок.

Neuro.net Разработчик Neuro.net выпустил голосового робота Nebo

В Nebo доступны шаблоны для быстрого создания робота. Сейчас в сервисе можно выбрать шаблоны на самые популярные сценарии: продажи, уведомление, информирование о задолженности, напоминание о записи и NPS-опрос.

В шаблоне «Продажи» робот обзванивает абонентов с предложением услуг, товаров, бонусов или акций. Уточняет, удобно ли говорить абоненту, озвучивает предложение, отрабатывает возражения и при согласии абонента переводит его на оператора.

Шаблон «Уведомление» позволяет проинформировать абонента о новостях. Робот может повторить информацию. Диалог с абонентом в этом шаблоне не предполагается.

Благодаря шаблону «Дебиторская задолженность» робот сообщает абоненту о задолженности перед компанией и уточняет, сможет ли абонент погасить долг в течение определенного срока. Если у абонента есть дополнительные вопросы, робот ссылается на условия договора или называет номер телефона, по которому можно узнать детали.

Шаблон «Напоминание о записи» помогает уведомить абонента о событии. Например, доставка посылки в пункт выдачи, готовность автомобиля в автосервисе или запись к парикмахеру.

«NPS-опрос» предназначен для проведения опроса среди абонентской базы на тему удовлетворенности сервисом, товаром или обслуживанием. Робот задает абоненту вопросы по схеме «оцените от 0 до 10» (где 0 – самая низкая оценка, а 10 – самая высокая). Тексты вопросов задаются пользователем.

Руководитель разработки Neuro.net Владимир Чертков отмечает, что простой голосовой робот может стать доступным решением для малого бизнеса. Облачный колл-центр на базе ИИ позволит предпринимателям быстро адаптироваться к новым технологиям без значительных финансовых вложений и риска.

«Мы постарались сделать так, чтобы робота Nebo мог самостоятельно запустить любой пользователь, будь то директор автосалона, менеджер по продажам финансовых услуг или администратор салона красоты. Несмотря на кажущуюся простоту, внутри робота — наши многолетние разработки из области машинного обучения, data science и обработки естественного языка (NLU). Они были проверены нашими корпоративными клиентами на миллионах абонентов», — сказал Владимир Чертков.