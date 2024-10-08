Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже

Российский бренд технологичных товаров для животных Planeta Laika объявляет о начале продаж двух умных устройств, позволяющих буквально преобразить процесс ухода за домашними животными. Автоматические поилка и кормушка помогут владельцам собак и кошек обеспечить своим питомцам сбалансированный режим питания и питья, а множество дополнительных функций сделают уход за любимцами простым и приятным. Об этом CNews сообщили представители Planeta Laika.

По разным оценкам, от 68 до 84% россиян, по данным открытого социологического исследования Аналитического центра НАФИ, имеют домашних животных. В большинстве случаев, как утверждают исследователи, это кошки и собаки — питомцы, которые требуют постоянного внимания и заботы владельцев, регулярного ухода и соблюдения режима кормления и питья.

Большую часть этих хлопот берет на себя умная система Planeta Laika, которая состоит из автоматической кормушки, оснащенной видеокамерой, и автоматической поилки с датчиком движения и встроенным аккумулятором.

Умная система Planeta Laika подойдет как для собак и кошек с нормальным рационом питания, так и для тех, кто находится на диете или требует особого режима содержания: пожилых питомцев, котят и щенят.

Автоматическая кормушка Planeta Laika ЛК-К-В01 позволяет настроить выдачу корма в необходимом объеме и в определенное время, в том числе в удаленном режиме, когда хозяев нет дома. Подача корма осуществляется как вручную, так и автоматически, в соответствии с настроенным расписанием кормления питомца. Кормушка оснащена инновационной защитой от застревания корма, герметичным контейнером, и продумана таким образом, чтобы животные не могли взломать кормушку или достать еду лапой.

Автоматическая кормушка

Помимо базовых автоматическая кормушка имеет целый ряд дополнительных функций. Она оснащена регулируемой видеокамерой с разрешением 3 Мп, которая позволяет наблюдать за питомцем в зоне размещения кормушки, отслеживать процесс питания и остатки корма в миске. Кроме этого, камера оснащена датчиком движения с настраиваемой чувствительностью, который отслеживает перемещения и присылает уведомления и снимки в приложении. Таким образом, можно не только контролировать, как часто питомец подходит к кормушке, но и, если животных несколько, узнать, кто именно подходил к ней. Кормушка оснащена системой двухсторонней голосовой связи и позволяет владельцу отдавать команды питомцу, подозвать его к миске и успокоить в случае повышенной тревожности. Также привычную голосовую команду можно предварительно записать: кормушка будет воспроизводить ее автоматически в соответствии с расписанием.

Автоматическая кормушка Planeta Laika ЛК-К-В01 поставляется по цене от 8,9 тыс. руб.

Умная поилка Planeta Laika ДУ-П-WI-3л позволяет обеспечить постоянный доступ домашнего питомца к свежей питьевой воде и решить проблему, когда он пьет недостаточно. Трехлитрового запаса воды в баке хватит животному на несколько дней, при этом режим фонтана станет привлекательным для особенно любопытных собак и кошек.

Умная поилка

Поилка имеет четыре режима работы, позволяя подобрать наиболее оптимальный, в зависимости от предпочтений питомца. Можно выбрать постоянную циркуляцию воды или задать ее включение при срабатывании датчиков движения, которыми оснащена поилка. Доступна и интервальная подача воды с настраиваемой продолжительностью в заданные часы. Интервальный режим может сочетаться с работой от датчика движения. Такие возможности поилки позволят обеспечить оптимальный доступ к воде даже для самых привередливых питомцев. При этом осторожных собак и кошек не отпугнет шум насоса — она работает совершенно бесшумно.

Не страшны поилке и перебои с электричеством. Встроенный аккумулятор на 5200 мАч обеспечивает автономность устройства сроком до 60 дней, в зависимости от выбранного режима.

Умная поилка Planeta Laika ДУ-П-WI-3л поставляется в розницу по цене от 5000 рублей.

Важнейшее качество умной системы Planeta Laika — возможность работы в экосистеме умного дома Tuya. С помощью мобильного приложения Smart Life/Tuya Smart поилка и кормушка превращаются в умный комплекс, позволяющий тщательно следить за состоянием здоровья питомца, собирать статистику, отслеживать режимы питания и питья, корректировать их в зависимости от изменений ситуации.

«Многие имеют «хвостатых» членов семьи. Они доставляют нам непередаваемую радость и одновременно требуют большого внимания и времени. Но мы не всегда осознаем, какому сильному стрессу и серьезным проблемам со здоровьем подвергается наш любимец, который безумно скучает в наше отсутствие и сталкивается с нарушением режимов кормления и питья, перееданием, обезвоживанием и т. д. Именно поэтому мы решили создать умные устройства Planeta Laika, которые позволяют сохранить здоровье питомца и оставляют нам больше времени на взаимное общение и проявление любви», — сказала Юлия Еременко, сооснователь бренда.