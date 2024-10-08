Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne проведет ИТ-конференцию SimpleOne DAY 24. Мероприятие состоится 30 октября 2024 г. в отеле Radisson Collection, Москва. На конференции рассмотрят лучшие практики импортозамещения и автоматизации бизнеса с использованием отечественного ИТ-решения SimpleOne. Мероприятие пройдет с участием представителей крупного бизнеса, госкорпораций, ИТ-интеграторов и экспертов отрасли.

Откроет мероприятие генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов. В качестве спикеров в деловой программе участвуют руководители подразделений и владельцы продуктов SimpleOne, представители «АЛРОСА-ИТ», РАНХиГС, банка «Уралсиб», «МТС Банка», партнеры «ИНЛАЙН ГРУП», «Медиа-тел», Outsorsa, ITGLOBAL.COM, Т1-Интеграция, Softline и других крупных компаний. Они расскажут о возможностях и развитии решений SimpleOne: ESM, ITSM, ITAM, SDLC, B2B CRM и HRMS. Также ответят на вопросы о практическом применении платформы и осветят лучшие кейсы масштабирования решения.

«Мы проводим первое открытое мероприятие, посвященное сервисному подходу как способу организации работы подразделений компании и его ценности для бизнеса. Планируем показать много кейсов из разных отраслей, какие задачи были решены нашими клиентами. Сообщим, что нового появилось в наших продуктах», — прокомментировал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

На мероприятии откроется демо-зона, где компании-партнеры расскажут о тонкостях и практиках внедрения SimpleOne на крупных предприятиях. SimpleOne DAY 24 завершится фуршетом и живой музыкой.

Генеральным партнером мероприятия выступит ИТ-компания ИНЛАЙН ГРУП, «Золотыми» партнерами станут компании Outsorsa, Media-tel и ITGLOBAL.COM, «Партнёром» — «Т1 Интеграция», «Партнером фуршета» — Softline.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте до 23 октября 2024 г. Количество мест ограничено.

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SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной low-code платформы. Платформа SimpleOne автоматизирует процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, такими как ITIL и VeriSM.

На базе платформы SimpleOne выпущены готовые бизнес-приложения: ESM, ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Ivanti, BMC, ManageEngine, Oracle, Jira, Asana, MicroFocus, Dynamics CRM, SalesForce, PipeDrive и др.

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