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«Лемана ПРО» внедрила CVM-платформу от российского разработчика Rubbles

Компания «Лемана ПРО», лидер на рынке товаров для строительства и обустройства дома, внедрила CVM-платформу Rubbles Customer Insight для централизованного управления омниканальными маркетинговыми коммуникациями.

«Лемана ПРО» запускает массовые персонализированные маркетинговые кампании на базу из более чем 10 млн клиентов. Им отправляются подходящие предложения по программе лояльности, товарные рекомендации и актуальные скидки, исходя из истории взаимодействия клиента с «Лемана ПРО» как в розничных магазинах, так и в мобильных приложениях или на веб-сайте.

В IV квартале 2024 г. на CVM-платформе Rubbles Customer Insight планируется запуск событийных маркетинговых коммуникаций, построенных на анализе активности клиента в реальном времени, что позволит отправить коммуникацию в наиболее подходящий момент. Ожидается, что благодаря решению возвращаемость клиентов вырастет на 5-7%. В планах — развитие внедренного решения и поддержка дальнейшей эволюции цифрового ландшафта «Лемана ПРО».

«Наша база клиентов насчитывает более 10 млн человек, и для работы с ней требуется платформа с высокой пропускной способностью. Мы рассмотрели несколько вариантов на рынке и приняли решение остановиться на Rubbles Customer Insight. Эта CVM-платформа отвечает всем нашим требованиям и дает возможность масштабироваться в будущем», — прокомментировал Максим Лисянский, директор продуктов компании «Лемана ПРО».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты решали повседневные задачи бизнеса. Это мы и демонстрируем на совместном проекте с “Лемана ПРО”. Благодаря CVM-платформе Rubbles Customer Insight компания может управлять маркетинговыми коммуникациями в любых каналах как онлайн, так и офлайн, персонализировать кампании и сокращать их time-to-market», — отметил Олег Кирбабин, руководитель отдела клиентской аналитики Rubbles.

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«Лемана ПРО» — компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Лидер рынка DIY в России. Первый магазин в России был открыт в 2004 г. в г. Мытищи Московской области. В настоящее время сеть насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов, шесть распределительных центров. Гипермаркеты предлагают своим покупателям широкий ассортимент товаров и услуг по ремонту и обустройству дома и сада по доступным ценам. В компании работает более 45 тыс. сотрудников.

Rubbles — российская ИT-компания, основанная в 2014 г. и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций.

erid:LjN8KCQy7Рекламодатель: ООО «РАБЛЗ»ИНН/ОГРН: 7725806256 / 1137746959900Сайт: https://rubbles.ru/

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