ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog

ИТ-холдинг Fplus внедряет Arenadata Catalog (ADC) от DataCatalog (входит в Группу Arenadata). С помощью решения компания создаёт единую корпоративную базу знаний на основе имеющихся данных. Внедрение инструмента стало заметным шагом к трансформации корпоративной культуры работы с данными и внедрению self-service-подхода к аналитике.

По мере роста и трансформации ИТ-холдинга, увеличения объемов данных и усложнения бизнес-процессов у Fplus возникла потребность в создании целостной стратегии развития аналитических инструментов, предусматривающей построение корпоративного хранилища данных, внедрение индустриальной модели и развитие подходов к управлению данными.

Для решения этих задач в Fplus создали Управление корпоративными данными (Data Office), специалисты которого в качестве основного инструмента (core-data governance tool) выбрали Arenadata Catalog. Внедрение этого решения стало важным этапом для построения новой экосистемы аналитических инструментов. По словам представителей холдинга, решающим при выборе стало наличие у продукта коннекторов к ключевым аналитическим системам, таким как MPP-система Greenplum и бизнес-аналитическая платформа Luxms BI, а также возможность подключения настраиваемого коннектора к ERP-системам, включая 1С.

«Сейчас мы хорошо представляем, чем ценен Arenadata Catalog. Создавая единое аналитическое хранилище данных с нуля и ещё не столкнувшись с проблемами, связанными с ведением документации и контролем качества данных, мы приобрели инструмент для их предотвращения. В момент внедрения у нас только наполнялось информационное хранилище, но уже спустя два месяца встал вопрос контроля качества производимых данных. Команде не пришлось разрабатывать собственный фреймворк, так как можно было использовала готовые методы, доступные в инструменте ADC, что помогло ускорить внедрение и оптимизировать затраты при разработке потов данных. Так, приобретя инструмент, мы сыграли на опережение и уже на первых этапах получили целевой механизм контроля качества данных», — комментирует Назаров Ярослав, руководитель управления корпоративных данных (CDO) Fplus.

В планах холдинга — использовать ADC как инструмент погружения в модель данных аналитического хранилища для отслеживания изменений на источниках данных при миграции между ERP-системами и базу знаний для чат-ботов, подсказывающих пользователям, где находятся нужная им информация.

«Трансформация работы с данными — довольно сложная задача, решаемая на практике поэтапно, и мы рады, что Fplus использует для этого наше решение. Уверены, Arenadata Catalog поможет холдингу выстроить эффективные процессы управления данными и поддержит растущие потребности по мере их развития, что позволит создать надёжное основание для анализа данных и ценности для бизнеса», — резюмирует Иван Новосёлов, генеральный директор компании DataCatalog.

Arenadata Catalog позволяет создать и поддерживать хорошо организованную инвентаризацию информационных активов предприятия. Инструмент обеспечивает сотрудников единой средой для совместной работы, включающей в себя бизнес-глоссарий, каталог метаданных и модуль контроля качества данных. Применяя каталог данных, сотрудники могут легко находить необходимую информацию, использовать её в своей работе и на основе достоверных данных принимать обоснованные бизнес-решения.