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Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа

В Воронеже Министерством дорожной деятельности Воронежской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации, в том числе на основе алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs с возможностью распознавания транспорта и мониторинга ситуации на дорогах. Внедренные ИИ-технологии помогут повысить безопасность, снизить количество аварий и заторов, а также оптимизировать работу транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Основная цель интеллектуальных транспортных систем – это автоматизация управления дорогами, что позволяет значительно сократить влияние человеческого фактора на принятие решений и снизить нагрузку на дорожные службы. Искусственный интеллект быстрее и точнее детектирует инциденты на дорогах для своевременного реагирования и принятия мер для их устранения. В рамках интеллектуальной транспортной системы в Воронеже внедрены программно-аппаратные комплексы «Детектирование транспортных потоков и ситуаций» производства ООО «Объединенные Системы Управления Транспортом», функционирующие на базе единой платформы управления транспортной системой «Шелковый путь» (ЕПУТС ШП) и интеллектуальной системы видеоаналитики Luna Cars от VisionLabs. На сегодняшний день они обрабатывают информацию в реальном времени с более чем 50 дорожных контроллеров и 100 камер с помощью аналитических модулей.

Новый функционал анализа основан на интеллектуальной системе видеоаналитики Luna Cars, которая способна распознавать ключевые характеристики транспортных средств. С точностью более 95% она определяет государственные номера, марку, модель, цвет, тип, а также принадлежность к специальным или экстренным службам. Система также подсчитывает количество машин, что помогает детектировать пробки в часы пик. Эта информация помогает регулированию работы светофоров и дальнейшему проектированию дорог и развязок.

Кроме того, Luna Cars включает в себя ситуационные детекторы, которые способны обнаруживать нахождение людей в запрещенных зонах и выявлять присутствие животных на дорогах, предотвращая возможные аварии. При обнаружении последних на дороге система оповестит диспетчеров.

Также Luna Cars дает возможность распознавать такие нарушения, как пересечение сплошной линии, разворот в неположенных местах и парковку в запрещенных зонах. На основе собранной аналитики дорожные службы могут выявить участки с частыми нарушениями и усилить контроль за ними, что повысит безопасность на дорогах и снизит количество аварий.

ООО «Объединенные Системы Управления Транспортом» специализируется на разработке и эксплуатации инновационных платформенных решений для автоматизации транспортных задач. Все решения, включая видеоаналитику Luna Cars от VisionLabs, – полностью российская разработка, входят в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры России.

«Видеоаналитика играет ключевую роль в создании современных интеллектуальных транспортных систем, и Luna Cars – это передовое решение, которое позволяет не только детально анализировать дорожную ситуацию, но и дает возможность мгновенно реагировать на происходящее: от выявления нарушений до предотвращения аварий и оптимизации транспортных потоков. Все это делает дороги безопаснее и городскую среду комфортнее для всех участников движения», – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«При решении задач оптимизации движения в городе необходимо получать достоверную информацию о состоянии транспортной инфраструктуры, погоде, загруженности дорог, прогноз загруженности и многое другое. Качественная и оперативная видеоаналитика позволяет решать транспортные задачи максимально эффективно и повысить удовлетворение пользователей от городской инфраструктуры. Наш программно-аппаратный комплекс «Детектирование транспортных потоков и ситуаций» построен на решении Luna Cars и фиксирует в среднем 20-30 млн проездов в месяц. Эти данные ежедневно используются для оптимизации движения, а также для построения матриц корреспонденции, выявления предпочитаемых маршрутов движения и заторов. Все наши решения направлены на создание безопасной и комфортной среды для всех жителей города», – сказал Александр Телелюхин, генеральный директор ООО «Объединенные Системы Управления Транспортом».

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